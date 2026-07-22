استقالة مفاجئة لمدير مؤسّسة "معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي" الأميركيّة

يضطلع المركز بدور رئيسي في تطوير معايير اختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية، كما يشارك في مراجعة النماذج المتقدمة ضمن وزارة التجارة، التي فرضت في حزيران/يونيو الماضي قيودًا على تصدير بعض نماذج شركة "أنثروبيك"...

استقال كريس فال من منصبه مديرًا لمركز معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأميركية، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، في خطوة تأتي وسط تغييرات متواصلة في المناصب المرتبطة بسياسات الذكاء الاصطناعي داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت وزارة التجارة الأميركية مغادرة فال للمنصب، بعدما كان موقع "أكسيوس" أول من كشف الخبر، مشيرة إلى أن مدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، الدكتور أرفيند رامان، سيتولى إدارة المركز بصفة مؤقتة إلى حين تعيين مدير دائم.

ولم تكشف الوزارة أسباب الاستقالة، إلا أنها تأتي في وقت تواجه فيه الإدارة تحديات تتعلق بوضع أطر تنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين الشركات الأميركية ونظيراتها الصينية في تطوير النماذج المتقدمة.

ويضطلع المركز بدور رئيسي في تطوير معايير اختبار وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية، كما يشارك في مراجعة النماذج المتقدمة ضمن وزارة التجارة، التي فرضت في حزيران/يونيو الماضي قيودًا على تصدير بعض نماذج شركة "أنثروبيك"، قبل رفعها لاحقًا عقب مراجعة خطط السلامة التي قدمتها الشركة.

وكان تقرير لموقع "بوليتيكو" قد أشار إلى مشاركة فال في محادثات مع مسؤولي "أنثروبيك" بشأن إعادة إتاحة نموذجي "Fable 5" و"Mythos 5"، بعد سحبهما مؤقتًا من السوق نتيجة قيود التصدير.

وعُيّن فال مديرًا للمركز في نيسان/إبريل، بعد مطالبة الإدارة باستقالة سلفه كولين بيرنز، على خلفية تقارير عن عمله السابق لدى "أنثروبيك". وأكدت وزارة التجارة آنذاك أن فال يمتلك الخبرة العلمية اللازمة لقيادة جهود تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ووضع المعايير التقنية المرتبطة بالأمنين القومي والاقتصادي.

ويحمل فال درجة الدكتوراه في علوم الأعصاب، وشغل سابقًا عدة مناصب في وزارة الطاقة الأميركية ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، كما عمل أستاذًا جامعيًا وباحثًا في عدد من المؤسسات الأكاديمية الأميركية.

من جانبه، تولى رامان منصب وكيل وزارة التجارة لشؤون المعايير والتكنولوجيا ومدير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في نهاية حزيران/يونيو، بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه. ويختص بأبحاث الهندسة الميكانيكية وتقنيات التصنيع والميكانيكا الحيوية، وكان يشغل سابقًا منصب عميد كلية الهندسة في جامعة بوردو.

وتأتي استقالة فال في وقت يشهد فيه ملف تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تطورات متسارعة، من بينها إطلاق برنامج "Gold Eagle" للإشراف على سلامة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نقاشات داخل الإدارة بشأن فرض قيود إضافية على النماذج الصينية مفتوحة الأوزان، وهي خطوات أثارت جدلًا داخل قطاع التكنولوجيا حول مستقبل تنظيم هذا المجال.