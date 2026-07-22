هل يقترب الذكاء الاصطناعي من تطوير نفسه دون تدخّلات بشريّة؟

أشارت "أنثروبيك" إلى أن قدرات النماذج على إنجاز المهام المعقدة بصورة مستقلة تتطور بوتيرة متسارعة، إذ يتضاعف حجم المهام التي تستطيع تنفيذها بكفاءة كل أربعة أشهر تقريبًا، مقارنةً بسبعة أشهر سابقًا...

حذّرت شركة "أنثروبيك" من احتمال وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلًا إلى مرحلة تصبح فيها قادرة على تصميم وتطوير أنظمة جديدة بشكل مستقل، في تطور قد يسرّع الابتكار العلمي، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف متزايدة بشأن قدرة البشر على الإشراف على هذه التقنيات والسيطرة عليها.

وأوضحت الشركة، في تحليل نشرته حول مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي، أنها تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذجها، معتبرة أن هذا التوجه قد يقود، إذا استمر وتسارعت قدرات الحوسبة، إلى ما يُعرف بـ"التحسين الذاتي المتكرر"، حيث يصبح النظام قادرًا على بناء نسخة أكثر تطورًا منه دون تدخل بشري مباشر. وأكدت أن هذا السيناريو لم يتحقق بعد، لكنه قد يصبح أقرب مما تتوقعه كثير من المؤسسات.

وأشارت "أنثروبيك" إلى أن قدرات النماذج على إنجاز المهام المعقدة بصورة مستقلة تتطور بوتيرة متسارعة، إذ يتضاعف حجم المهام التي تستطيع تنفيذها بكفاءة كل أربعة أشهر تقريبًا، مقارنةً بسبعة أشهر سابقًا.

وأضافت أن نموذج "كلود" أصبح يؤدي دورًا متزايدًا في تطوير برمجيات الشركة، موضحة أنه بحلول أيار/مايو 2026 كان مسؤولًا عن كتابة أكثر من 80% من الشيفرات البرمجية التي تُدمج في قواعدها البرمجية، الأمر الذي أسهم في رفع إنتاجية المهندسين إلى نحو ثمانية أضعاف مقارنة بعام 2024، بينما بات دورهم يتركز على توجيه الشيفرات ومراجعتها بدلًا من كتابتها.

وترى الشركة أنه مع استمرار تحسن جودة البرمجيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، قد يتحول الإنسان تدريجيًا إلى دور المراجع فقط، قبل أن تصبح المراجعة البشرية نفسها عنق الزجاجة إذا عجزت عن مواكبة سرعة إنتاج الشيفرات، وهو ما يعني تراجعًا أكبر في مساهمة البشر في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

ورسمت "أنثروبيك" ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل هذا المسار. يتمثل الأول في تباطؤ التطور نتيجة قيود تتعلق بالحوسبة أو بتراجع العوائد التقنية، ما يحد من إمكانية الوصول إلى التحسين الذاتي الكامل.

أما السيناريو الثاني فيقوم على أتمتة معظم عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي مع استمرار البشر في توجيه الأبحاث وتقييم النتائج، وهو ما قد يعزز الإنتاجية، لكنه قد يفتح أيضًا الباب أمام استخدامات ضارة مثل المراقبة واسعة النطاق أو التلاعب بالأفراد.

ويتمثل السيناريو الثالث في بلوغ مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرًا على تطوير نفسه بصورة متكررة، بحيث تتولى الأنظمة بناء أجيال جديدة من النماذج، بينما يقتصر دور البشر على الإشراف العام.

وترى الشركة أن هذا المسار قد يؤدي إلى تسارع غير مسبوق في تطور الذكاء الاصطناعي ويحدث تحولات عميقة في الاقتصاد وسوق العمل إذا فقدت العمالة البشرية قدرتها على المنافسة.