"تي إس إم سي" تدخل معركة الرقائق: استثمارات تتجاوز 265 مليار دولار في أميركا

كانت "تي إس إم سي" قد أعلنت نتائج فصلية تجاوزت توقعات الأسواق، ورفعت توقعاتها للنمو، لكنها أقرت بأنها لا تزال غير قادرة على تلبية جميع الطلبات في ظل الطفرة المستمرة في سوق الذكاء الاصطناعي...

أعلنت شركة "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ" (TSMC) زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار، بعد إضافة 100 مليار دولار إلى خططها التوسعية في ولاية أريزونا، في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي وترسيخ موقعها في مواجهة المنافسين.

وقال المدير المالي للشركة، ويندل هوانغ، إن التوسع يأتي استجابة للنمو القوي في طلب العملاء، مؤكدًا أن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية "أينما أمكن" لدعم توسع شركات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على عدم إتاحة فرص للمنافسين.

وكانت "تي إس إم سي" قد أعلنت نتائج فصلية تجاوزت توقعات الأسواق، ورفعت توقعاتها للنمو، لكنها أقرت بأنها لا تزال غير قادرة على تلبية جميع الطلبات في ظل الطفرة المستمرة في سوق الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار الإضافي إلى إنشاء أربعة مصانع جديدة، ما يرفع حضور الشركة في أريزونا إلى 10 مصانع لتصنيع الرقائق ومنشأتين للتغليف، إلى جانب مصنع يعمل حاليًا ومصنعين آخرين يُنتظر تشغيلهما قبل نهاية العقد.

وأكد هوانغ أن إجمالي الاستثمارات يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن وتيرة تنفيذ المشروعات ستعتمد على تطورات الطلب في السوق.

ويأتي هذا التوسع في ظل منافسة متزايدة مع شركات تسعى إلى تعزيز قدراتها في تصنيع الرقائق، من بينها "إنتل" و"تيرافاب" التابعة لإيلون ماسك، إضافة إلى استثمارات ضخمة تنفذها شركات أخرى مثل "ميكرون" لتوسيع إنتاجها داخل الولايات المتحدة.

كما يعكس القرار التوجه الأميركي نحو توطين تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، مدفوعًا باعتبارات تتعلق بأمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الإنتاج المتركز في تايوان، التي تعد المركز العالمي الأبرز لتصنيع الرقائق المتطورة.

وتستحوذ شركات أميركية، مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD) و"أبل"، على الجزء الأكبر من أعمال "تي إس إم سي"، فيما تتوقع الشركة استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

ورغم توسعها في الولايات المتحدة، أكدت الشركة أنها ستواصل تطوير أحدث تقنيات تصنيع الرقائق في تايوان أولًا، نظرًا إلى الحاجة إلى تكامل وثيق بين فرق البحث والتطوير وخطوط الإنتاج، كما جددت موقفها بعدم اعتماد أحدث معدات الطباعة الحجرية من شركة "إيه إس إم إل" في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكلفتها.