بحسب الشركة، كرّست النماذج جزءًا كبيرًا من مواردها الحاسوبية للبحث عن وسيلة لتجاوز قيود البيئة التجريبية، قبل أن تكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا (Zero-day) في برنامج لإدارة حزم البرمجيات...

كشفت شركة "أوبن إيه آي" أن عددًا من نماذجها المتقدمة للذكاء الاصطناعي نجحت، خلال اختبار داخلي للأمن السيبراني، في استغلال ثغرات أمنية والوصول إلى أجزاء من البنية التحتية لمنصة "هاغينغ فيس"، في واقعة وصفتها بأنها سابقة من نوعها في اختبارات النماذج الذكية.

وأوضحت الشركة أن الاختبار شمل نموذج "GPT-5.6 Sol" إلى جانب نموذج أكثر تطورًا لا يزال قيد التطوير، وذلك ضمن بيئة معزولة صُممت لتقييم قدرة النماذج على تنفيذ هجمات إلكترونية معقدة بعد تخفيف بعض القيود الأمنية المستخدمة في الإصدارات التجارية.

وبحسب الشركة، كرّست النماذج جزءًا كبيرًا من مواردها الحاسوبية للبحث عن وسيلة لتجاوز قيود البيئة التجريبية، قبل أن تكتشف ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا (Zero-day) في برنامج لإدارة حزم البرمجيات، واستغلتها لتنفيذ عمليات تصعيد للصلاحيات والتنقل بين الأنظمة إلى أن وصلت إلى خادم متصل بالإنترنت.

وأضافت أن النماذج حددت منصة "هاغينغ فيس" باعتبارها قد تحتوي على بيانات أو نماذج مرتبطة بالاختبار، ثم استخدمت مزيجًا من بيانات اعتماد مسروقة وثغرات أمنية للوصول إلى مسار يتيح تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على بعض خوادم المنصة.

وأكدت "أوبن إيه آي" أن فريقها الأمني رصد النشاط غير المعتاد، فيما تمكن فريق الأمن في "هاغينغ فيس" من احتواء الهجوم بسرعة والبدء بإجراءات الحد من آثاره، قبل أن ينسق الطرفان تحقيقًا مشتركًا في الحادثة.

وأشارت الشركة إلى أنها عززت إجراءات الحماية داخل بيئات الاختبار، وأبلغت الجهة المطورة بالثغرة الأمنية المكتشفة، كما تعمل بالتعاون مع "هاغينغ فيس" على تطوير وسائل دفاع جديدة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني.

ورأت "أوبن إيه آي" أن نتائج الاختبار تعكس التطور المتسارع في قدرات النماذج المتقدمة، وقدرتها على اكتشاف مسارات هجوم جديدة واستغلالها حتى من دون الوصول إلى الشيفرة المصدرية، مؤكدة أن تطوير آليات السلامة والرقابة يجب أن يواكب هذا التقدم.