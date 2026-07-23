اختراق كبير يستهدف "أوريجين إنرجي" ويعرض بيانات العملاء للتسريب

حذر خبراء أمن سيبراني من أن المعلومات الشخصية المسربة قد تُستغل في عمليات انتحال الهوية أو حملات التصيد الاحتيالي، وربما في جرائم تستهدف أصحاب المنازل اعتمادًا على البيانات المسربة...

أكدت شركة "أوريجين إنرجي" الأسترالية تعرضها لاختراق إلكتروني أدى إلى وصول جهات غير مصرح لها إلى بيانات شخصية ومصرفية جزئية لعدد من عملائها، فيما تواصل الشركة تحقيقاتها لتحديد حجم المتضررين.

وأوضحت الشركة، التي تدير نحو 4.8 مليون حساب لعملاء خدمات الكهرباء والغاز والإنترنت، أنها لم تحدد بعد عدد الحسابات المتأثرة، مشيرة إلى أنها ستخطر العملاء فور التأكد من تعرض بياناتهم للاختراق.

وبحسب الشركة، شملت البيانات التي تم الوصول إليها أسماء العملاء وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم، إضافة إلى معلومات حسابات "أوريجين"، وآخر أربعة أرقام من بطاقات الدفع أو آخر ثلاثة أرقام من الحسابات المصرفية.

وأكدت أن البيانات المالية المسربة غير مكتملة، ولا يمكن استخدامها لإجراء عمليات شراء أو الوصول إلى الحسابات المصرفية.

وجاء هذا التحديث بعد أن كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن بيانات البطاقات أو الحسابات المصرفية لم تتعرض للاختراق، من دون أن تكشف حتى الآن عن كيفية تنفيذ الهجوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فرانك كالابريا، إن "أوريجين إنرجي" تعمل على تأمين أنظمتها ومنع أي وصول غير مصرح به، بالتعاون مع خبراء مستقلين في الأمن السيبراني والسلطات المختصة، معربًا عن اعتذاره للعملاء.

وفي الوقت نفسه، تداولت وسائل إعلام أسترالية مزاعم من شخص يدّعي مسؤوليته عن الهجوم، قال فيها إن بيانات نحو مليوني عميل تعرضت للاختراق، إلا أن الشركة لم تؤكد صحة هذه الادعاءات.

وحذر خبراء أمن سيبراني من أن المعلومات الشخصية المسربة قد تُستغل في عمليات انتحال الهوية أو حملات التصيد الاحتيالي، وربما في جرائم تستهدف أصحاب المنازل اعتمادًا على البيانات المسربة.

وتشارك في التحقيقات كل من المركز الأسترالي للأمن السيبراني، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومكتب مفوض المعلومات الأسترالي، فيما يقود المكتب الوطني للأمن السيبراني الاستجابة الحكومية للحادثة.

وتأتي الواقعة في ظل تصاعد حوادث اختراق البيانات في أستراليا، إذ سجل مكتب مفوض المعلومات 1205 إخطارات بخرق البيانات خلال عام 2025، كان 716 منها ناتجًا عن أنشطة إجرامية أو خبيثة.