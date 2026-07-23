ما أبرز مميّزاتها؟: غوغل تكشف عن ثلاثة نماذج جديدة من "جيميناي"

تواصل "غوغل" توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي للحفاظ على موقعها في سوق يشهد منافسة متسارعة، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة من نماذج أطلقتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إضافة إلى شركات صينية صاعدة...

أعلنت "غوغل" إطلاق ثلاثة نماذج جديدة ضمن عائلة "جيميناي"، يتصدرها "جيميناي 3.6 فلاش"، الذي وصفته بأنه أقوى نماذج الشركة حتى الآن، إلى جانب "جيميناي 3.5 فلاش سايبر" المخصص لمهام الأمن السيبراني، و"جيميناي 3.5 فلاش لايت" المصمم لدعم تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخطوة تأتي في إطار سعي "غوغل" لتعزيز تنافسيتها أمام "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، اللتين حققتا تقدمًا ملحوظًا في تطوير النماذج المتقدمة وأدوات اكتشاف الثغرات الأمنية.

ويقدم "جيميناي 3.6 فلاش" تحسينات في مجالات البرمجة والمهام المالية مقارنة بالإصدار السابق، مع خفض تكلفة الاستخدام، فيما قالت "غوغل" إن "جيميناي 3.5 فلاش سايبر" يستطيع اكتشاف الثغرات الأمنية والمساعدة في إصلاحها بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل من النماذج الأكبر حجمًا. أما "جيميناي 3.5 فلاش لايت" فيستهدف المهام الخفيفة، مثل إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة الأولى لإدارة المنتجات في فريق "جيميناي"، تولسي دوشي، إن النماذج الجديدة صُممت لتحقيق توازن بين الأداء والكفاءة، مضيفة أنها تقلل تكاليف الاستخدام بنحو 17% مقارنة بالإصدارات السابقة، ما يمنح المطورين القدرة على تنفيذ المهام نفسها بكلفة أقل.

وتواصل "غوغل" توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي للحفاظ على موقعها في سوق يشهد منافسة متسارعة، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة من نماذج أطلقتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إضافة إلى شركات صينية صاعدة.

وفي السياق نفسه، تواصل الشركة تطوير نموذجها الرئيسي "جيميناي 3.5 برو"، الذي لم يُطرح بعد رغم الإعلان سابقًا عن استهداف إطلاقه في حزيران/يونيو الماضي، بسبب استمرار الاختبارات.

وأوضحت دوشي أن النموذج سيُتاح في البداية للحكومات والشركاء الموثوقين، بهدف دعم فرق الأمن في اكتشاف الثغرات الحرجة ومعالجتها، مع تقليل مخاطر إساءة الاستخدام.