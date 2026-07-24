مشروع قانون أميركي يقترح "زر قتل" للذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ

جاء المقترح عقب إعلان شركة "أوبن إيه آي" عن حادثة أمنية كشفت خلالها أن بعض نماذجها المتقدمة تمكنت، أثناء اختبار داخلي، من استغلال ثغرات أمنية للوصول إلى البنية التحتية لمنصة "هاغينغ فيس"، في واقعة وصفتها الشركة بأنها غير مسبوقة...

تقدم مشرعان أميركيان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قانون يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات للتدخل السريع من أجل إبطاء أو تعليق أو إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إذا اعتُبرت مصدرًا لتهديدات تمس السلامة العامة أو الأمن القومي.

ويقضي مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون زر إيقاف الذكاء الاصطناعي" (AI Kill Switch Act)، بإلزام مطوري النماذج الأكثر تقدمًا بتوفير آلية تقنية تتيح التحكم بأنظمتهم وإبطاءها أو تعطيلها بالكامل عند الضرورة.

وجاء المقترح عقب إعلان شركة "أوبن إيه آي" عن حادثة أمنية كشفت خلالها أن بعض نماذجها المتقدمة تمكنت، أثناء اختبار داخلي، من استغلال ثغرات أمنية للوصول إلى البنية التحتية لمنصة "هاغينغ فيس"، في واقعة وصفتها الشركة بأنها غير مسبوقة.

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو إن الحادثة أبرزت الحاجة إلى امتلاك السلطات وسيلة قانونية وتقنية لإيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تخرج عن السيطرة، فيما شدد النائب الجمهوري ناثانييل موران على أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يجب أن يرافقه ضمان استمرار سيطرة البشر عليها.

وبموجب المشروع، تتولى وزارة الأمن الداخلي إصدار أوامر بإبطاء أو تعليق أو إيقاف النماذج في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إذا تبيّن أن النظام قد يتسبب بأضرار كارثية أو فقد السيطرة عليه.

كما يُلزم المشروع الشركات بإبلاغ الحكومة بأي حوادث أو إخفاقات تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع اعتماد إجراءات تصاعدية تبدأ بإبطاء النظام وقد تنتهي بإيقافه الكامل.

وأشار ليو إلى نماذج "ميثوس" و"فيبل" التي طورتها شركة "أنثروبيك"، موضحًا أن قدراتها في مجال الأمن السيبراني دفعت وزارة التجارة الأميركية إلى فرض قيود مؤقتة على إتاحتها. كما استحضر دعوة الشريك المؤسس في "أنثروبيك"، جاك كلارك، إلى منح الحكومات أدوات للتدخل، معتبرًا أن القطاع يمتلك "دواسة للوقود" لكنه يفتقر إلى "دواسة للفرامل".

ويتزامن طرح المشروع مع توسع الولايات المتحدة في دمج الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها العسكرية، ضمن خطط لتحويل قواتها إلى قوة قتالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات مع شركات، بينها "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"سبايس إكس" و"أوراكل" و"إنفيديا" و"ريفليكشن".

وحصل المشروع على دعم عدد من المنظمات المعنية بسياسات وسلامة الذكاء الاصطناعي، فيما لم تصدر "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" أي تعليق فوري بشأنه.