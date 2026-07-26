إنستغرام تشدد إجراءاتها ضد إساءة استخدام نظارات "راي بان ميتا"

جاءت الخطوة بعدما انتشرت مقاطع مصورة بواسطة النظارات الذكية أظهرت عاملين في متاجر ومارة في أماكن عامة من دون علمهم، وهو ما اعتبرته المنصة سلوكًا يندرج ضمن المضايقة واستغلال الآخرين لتحقيق التفاعل...

أعلنت منصة "إنستغرام" تشديد إجراءاتها بحق المستخدمين الذين يوظفون نظارات "راي بان ميتا" الذكية لتصوير أشخاص من دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر المقاطع بهدف السخرية منهم أو إحراجهم أو تحقيق مشاهدات عبر محتوى ترفيهي.

وقال رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، إن المنصة لن تتسامح مع استخدام النظارات الذكية لتسجيل الآخرين سرًا واستغلال ردود أفعالهم، مشيرًا إلى أن المحتوى الذي يتضمن تصويرًا خفيًا أو مقالب تستهدف أشخاصًا غير مدركين للتصوير قد يُزال، كما قد تواجه الحسابات المخالفة إجراءات تصل إلى الحظر.

وجاءت الخطوة بعدما انتشرت مقاطع مصورة بواسطة النظارات الذكية أظهرت عاملين في متاجر ومارة في أماكن عامة من دون علمهم، وهو ما اعتبرته المنصة سلوكًا يندرج ضمن المضايقة واستغلال الآخرين لتحقيق التفاعل.

وتتزايد المخاوف المرتبطة بخصوصية نظارات "راي بان ميتا"، المزودة بكاميرا مدمجة تتيح التقاط الصور والفيديو أثناء ارتدائها. ورغم احتواء النظارات على مؤشر ضوئي يُظهر بدء التسجيل، أثارت تقارير عن محاولات بعض المستخدمين تعطيله أو إخفائه مخاوف من استغلال هذه الأجهزة في التصوير السري.

ويأتي تشديد السياسات في وقت تراهن فيه "ميتا" على النظارات الذكية بوصفها إحدى أبرز منصات الحوسبة الشخصية المستقبلية، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الكاميرا والمساعد الصوتي لتقديم معلومات فورية للمستخدم.

ويرى مراقبون أن نجاح النظارات الذكية لن يعتمد على قدراتها التقنية فحسب، بل أيضًا على قدرة الشركات على ترسيخ قواعد تحمي خصوصية الأفراد وتعزز الثقة المجتمعية باستخدام هذه الأجهزة، في ظل اتساع الجدل القانوني والأخلاقي حول حدود التصوير والنشر في الأماكن العامة.