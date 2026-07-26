تحذيرات من مخاطر بيئية لمشاريع مراكز بيانات فضائية تدعمها شركات ماسك وبيزوس

يحذر مقدمو الالتماس من أن احتراق الصواريخ والأقمار الصناعية عند عودتها إلى الغلاف الجوي يطلق السخام الأسود وأكاسيد الألومنيوم ومعادن نادرة وملوثات أخرى تتراكم في طبقة الستراتوسفير...

حذر خبراء في قطاع الفضاء ومنظمات بيئية من أن خططًا تقودها شركات تكنولوجية، بينها "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك و"بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس، لإنشاء مراكز بيانات في المدار قد تتسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق، مطالبين السلطات الأميركية بتجميد منح التراخيص إلى حين تقييم آثارها.

وقدمت منظمات "موظفو القطاع العام من أجل المسؤولية البيئية" (PEER) و"إيرث جاستس" (Earthjustice) و"دارك سكاي إنترناشونال" (DarkSky International) التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، يدعو إلى وقف إصدار تراخيص جديدة لمشروعات مراكز البيانات الفضائية، معتبرة أن الطلبات الحالية لا تستوفي المتطلبات القانونية الخاصة بتقييم الأثر البيئي.

ويحذر مقدمو الالتماس من أن احتراق الصواريخ والأقمار الصناعية عند عودتها إلى الغلاف الجوي يطلق السخام الأسود وأكاسيد الألومنيوم ومعادن نادرة وملوثات أخرى تتراكم في طبقة الستراتوسفير، وهو ما قد يؤثر في طبقة الأوزون، ويزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويفاقم تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى زيادة التلوث الضوئي.

وأشار خبراء سابقون في الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أن الجدوى التقنية لمراكز البيانات المدارية لا تزال محل شك، لكن إطلاق ملايين الأقمار الصناعية الإضافية قد يرفع المخاطر البيئية بصورة كبيرة.

وتشهد أعداد الأقمار الصناعية نموًا متسارعًا، إذ ارتفعت من نحو 1400 قمر في عام 2015 إلى قرابة 15000 حاليًا، مع توقعات بوصولها إلى 100000 قمر خلال السنوات المقبلة، من دون احتساب شبكات مراكز البيانات المقترحة.

كما لفت الخبراء إلى أن عمليات الإطلاق وإخراج الأقمار الصناعية من الخدمة تضخ ملوثات في طبقات عليا من الغلاف الجوي لا تزال آثارها العلمية غير مفهومة بالكامل، بينما أظهرت دراسات حديثة وجود معادن ناتجة عن احتراق المركبات الفضائية داخل جسيمات الستراتوسفير، التي تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم حرارة الأرض.

وأضافت المنظمات البيئية أن الانتشار الواسع للأقمار الصناعية سيزيد أيضًا من التلوث الضوئي، بما قد يؤثر في الأبحاث الفلكية والأنظمة البيئية والكائنات التي تعتمد على ظلام الليل.

ومن بين الشركات الساعية للحصول على تصاريح، شركة "كاوبوي سبيس" التي تخطط لإنشاء شبكة تضم 20000 قمر صناعي، فيما تسعى "سبيس إكس" إلى تطوير مراكز بيانات مدارية ضمن رؤيتها لتوسيع النشاط البشري في الفضاء.

ويرى مقدمو الالتماس أن طلبات الترخيص المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تتضمن تقييمًا كافيًا للآثار البيئية التراكمية الناتجة عن تشغيل أعداد ضخمة من الأقمار الصناعية، مطالبين بإجراء مراجعة شاملة قبل المضي في هذه المشروعات.