سباق الذكاء الاصطناعي: هل تكسر شرائح "غوغل" هيمنة "إنفيديا" قريبًا؟

رغم استمرار هيمنة شرائح "إنفيديا" على سوق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن ارتفاع الطلب العالمي عليها وما صاحبه من زيادة في الأسعار وتحديات التوريد دفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير بدائلها الخاصة...

مع احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، توسّع "غوغل" استثماراتها في تطوير شرائحها الخاصة، المعروفة باسم وحدات معالجة التنسور (TPU)، في مسعى لتقليل الاعتماد على شرائح "إنفيديا" وخفض تكاليف تشغيل نماذجها، وفي مقدمتها "جيميناي"، مع تعزيز كفاءة مراكز البيانات واستقلالها التقني.

وطورت "غوغل" أول جيل من شرائح TPU عام 2016 لتسريع عمليات التعلم الآلي مقارنة بالمعالجات التقليدية ووحدات معالجة الرسومات (GPU). وتستخدم الشركة هذه الشرائح اليوم في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل مراكز بياناتها، كما توفرها لعملاء منصة "غوغل كلاود".

ورغم استمرار هيمنة شرائح "إنفيديا" على سوق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن ارتفاع الطلب العالمي عليها وما صاحبه من زيادة في الأسعار وتحديات التوريد دفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير بدائلها الخاصة. ويمنح هذا التوجه "غوغل" مرونة أكبر في توسيع بنيتها الحاسوبية وتقليل اعتمادها على مورد خارجي، مع الحفاظ على استخدام شرائح "إنفيديا" في بعض أعباء العمل التي تتطلبها تطبيقاتها.

وتؤكد "غوغل" أن تصميم الشرائح والبرمجيات بصورة متكاملة يساعد على تحسين الأداء وتقليص تكلفة تشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ تستهلك الشرائح المخصصة لهذه المهام طاقة أقل وتنجز العمليات بكفاءة أعلى، وهو ما ينعكس على تشغيل مليارات الطلبات اليومية عبر خدمات مثل "البحث" و"جيميل" و"غوغل دوكس" و"أندرويد".

وتعتمد الشركة نهجًا يقوم على تطوير مختلف مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي، من النماذج والبرمجيات إلى البنية السحابية والشرائح، بما يسمح بمواءمة تصميم العتاد مع متطلبات النماذج الحالية والمستقبلية، على غرار فلسفة تطوير معالجات "Tensor" المستخدمة في هواتف "بيكسل".

ولا تقتصر المنافسة على "غوغل"، إذ طورت "أمازون" شرائح "تراينوم" و"إنفيرنتيا"، فيما كشفت "مايكروسوفت" عن شريحة "مايا إيه آي"، في إطار سباق متسارع لبناء معالجات متخصصة تمنح الشركات مزايا في الأداء والتكلفة وقابلية التوسع.

وتزداد أهمية هذا التوجه مع تنامي استهلاك مراكز البيانات للطاقة نتيجة الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يدفع الشركات إلى تحسين كفاءة الشرائح لزيادة عدد العمليات المنفذة لكل واط من الكهرباء، بما يحد من تكاليف التشغيل والأثر البيئي.

ويرى خبراء أن امتلاك شرائح متخصصة سيصبح عنصرًا حاسمًا في المنافسة على تطوير الأجيال المقبلة من النماذج متعددة الوسائط ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل استثمارات "غوغل" في وحدات TPU جزءًا من إستراتيجية طويلة الأمد لبناء منظومة متكاملة تشمل العتاد والبنية السحابية والنماذج الذكية.