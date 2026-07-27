"أنثروبيك" توسّع مزايا "كلود" الصوتية وتدعم لغات جديدة

حسّنت الشركة تجربة التفاعل الصوتي عبر الحفاظ على سياق المحادثة لفترات أطول، مع إمكانية الانتقال بين المحادثات الصوتية والنصية دون فقدان المعلومات، إضافة إلى تبديل النموذج المستخدم أثناء المحادثة بحسب طبيعة المهمة...

أعلنت شركة "أنثروبيك" تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي "كلود"، يضيف تحسينات على وضع المحادثة الصوتية، ويوسّع نطاق اللغات المدعومة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيتها في سوق المساعدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويتيح التحديث استخدام نماذج "كلود سونيت" و"كلود أوبوس" داخل الوضع الصوتي، بعد أن كان يعتمد في السابق بشكل رئيسي على نموذج "كلود هايكو". ويمنح ذلك المستخدمين إمكانية إجراء محادثات أكثر تعقيدًا، تشمل تحليل المستندات، ومناقشة الأفكار، وتنفيذ المهام التي تتطلب قدرات أعلى في الاستدلال وفهم السياق.

كما حسّنت الشركة تجربة التفاعل الصوتي عبر الحفاظ على سياق المحادثة لفترات أطول، مع إمكانية الانتقال بين المحادثات الصوتية والنصية دون فقدان المعلومات، إضافة إلى تبديل النموذج المستخدم أثناء المحادثة بحسب طبيعة المهمة.

ووسّعت "أنثروبيك" أيضًا قائمة اللغات المدعومة لتشمل الفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والبرتغالية البرازيلية، واليابانية، والكورية، والهندية، والإندونيسية، مع إتاحة التبديل بين اللغات خلال المحادثة، في مسعى للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين حول العالم.

وعززت الشركة تكامل "كلود" مع التطبيقات والخدمات الإنتاجية عبر ميزة "الموصلات"، ما يتيح ربط المساعد بأدوات مثل البريد الإلكتروني، والتقويم، والمستندات، ومنصات العمل، لتنفيذ مهام مثل تلخيص الرسائل، والبحث داخل الملفات، ومراجعة المحتوى باستخدام الأوامر الصوتية.

وتتوافر هذه المزايا بدرجات متفاوتة بحسب خطة الاشتراك، إذ تقتصر بعض الوظائف المتقدمة، مثل استخدام النماذج الأقوى والتكامل الموسع مع التطبيقات، على المشتركين في الخطط المدفوعة.

ويأتي التحديث في ظل احتدام المنافسة بين "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"جوجل" لتطوير مساعدين ذكيين أكثر قدرة على التفاعل الصوتي وتنفيذ المهام، مع تزايد أهمية تقنيات الصوت في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والسيارات المتصلة.