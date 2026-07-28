الصين ترد على واشنطن: شركات أميركية تستخدم بيانات ونماذج صينية لتدريب الذكاء الاصطناعي

قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر الاثنين، إن العديد من الشركات الأميركية استعانت بتقنية "التقطير" للحصول على معلومات من نماذج صينية أثناء عمليات البحث والتطوير والتدريب...

اتهمت الصين شركات ذكاء اصطناعي أميركية باستخدام بيانات ونماذج صينية خلال تطوير وتدريب أنظمتها، في تصعيد جديد للتوتر التقني بين بكين وواشنطن بشأن سباق الذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر الاثنين، إن العديد من الشركات الأميركية استعانت بتقنية "التقطير" للحصول على معلومات من نماذج صينية أثناء عمليات البحث والتطوير والتدريب. وتُستخدم هذه التقنية لتدريب نموذج أصغر على محاكاة مخرجات نموذج أكثر تطورًا، وهي ممارسة شائعة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وجاءت التصريحات الصينية بعد أيام من اتهامات أميركية لشركات صينية بسرقة التكنولوجيا عبر استخدام تقنية التقطير لنسخ نماذج متقدمة بصورة غير مشروعة، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على شركات صينية.

ورفضت بكين هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني وتعكس ازدواجية في المعايير، معتبرة أنها تمثل امتدادًا للهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون العلوم والتكنولوجيا، مايكل كراتسيوس، قد اتهم الأسبوع الماضي شركة "مون شوت إيه آي" الصينية بنسخ أحدث نماذج شركة "أنثروبيك" سرًا لتطوير نموذج "كيمي K3"، وهو ما أعاد الجدل بشأن المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما لوّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بفرض عقوبات على الصين، في وقت تدرس فيه واشنطن فرض قيود على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأجنبية مفتوحة المصدر، وسط مخاوف من اعتمادها على تقنيات استخلاص المعرفة من نماذج متقدمة.