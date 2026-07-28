أظهرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة كورنيل، أن فقرة لا تتجاوز 13 كلمة قد تكون كافية للتأثير في بعض إجابات أدوات مثل "تشات جي بي تي" ومحرك بحث "غوغل" المدعوم بالذكاء الاصطناعي....

حذّرت دراسة أكاديمية من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحركات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي يمكن التأثير في مخرجاتها من خلال محتوى قصير ينشره المستخدمون على منصات مثل "ريديت" و"ويكيبيديا" و"كورا"، ما يفتح الباب أمام الترويج المضلل للعلامات التجارية أو نشر معلومات غير دقيقة.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة كورنيل، أن فقرة لا تتجاوز 13 كلمة قد تكون كافية للتأثير في بعض إجابات أدوات مثل "تشات جي بي تي" ومحرك بحث "غوغل" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذا نُشرت في مواقع تعتمد عليها هذه الأنظمة كمصادر للمعلومات.

ويُعرف "تسميم الذكاء الاصطناعي" بأنه إدخال معلومات مضللة عمدًا إلى البيانات التي يعتمد عليها النموذج، بهدف تغيير سلوكه أو إضعاف دقته أو دفعه إلى تكرار معلومات خاطئة أو الترويج لمنتجات أو خدمات أو أشخاص.

وأوضح أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة تورينز، سيد علي ميرجليلي، أن هذه العملية تشبه إدخال بطاقات تعليمية تحتوي على معلومات خاطئة ضمن مواد دراسة الطالب، بحيث يستحضرها لاحقًا ويقدم إجابات غير صحيحة وهو يعتقد أنها صحيحة.

وبحسب الدراسة، تستشهد أدوات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بمحتوى أنشأه المستخدمون في نحو نصف الاستفسارات، فيما يأتي ما يقارب ربع الاستشهادات من مواقع تعتمد على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، وهو ما يزيد من فرص التلاعب بالمخرجات.

وأظهر الباحثون أن إضافة تعليق ترويجي بسيط في أحد منتديات "ريديت" أدى إلى ترشيح مطعم محدد ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي عند البحث عن أفضل المطاعم في المنطقة، ما يبرز قابلية هذه الأنظمة للتأثر بالمحتوى المنشور على الإنترنت.

كما رصد الباحثون ومنصة "404 ميديا" انتشار ممارسات تستهدف تحسين ظهور العلامات التجارية في نتائج الذكاء الاصطناعي عبر نشر محتوى ترويجي أو مضلل في المواقع التي تعتمد عليها النماذج لاستخلاص المعلومات.

وفي المقابل، اتخذت مجتمعات على "ريديت" ومحررو "ويكيبيديا" إجراءات للحد من هذا النوع من المحتوى، إلا أن تنامي سوق خدمات تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي خلق سباقًا مستمرًا بين الجهات التي تحاول التأثير في مخرجات النماذج والمشرفين الذين يسعون إلى منع هذه الممارسات.

وأكد الباحث هال ترايدمان أن التأثير في نتائج الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يتطلب أساليب معقدة، بل قد ينجح من خلال نشر تعليقات تستهدف استفسارات شائعة في مجتمعات متخصصة مع تجنب اكتشافها لأطول فترة ممكنة.