مطور "كيمي K3": "أوبن إيه آي" لم تبتكر جديدًا في "تشات جي بي تي"

تأتي تصريحات يانغ، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد إطلاق "كيمي K3"، الذي حظي باهتمام واسع بفضل أدائه الذي يقترب من أحدث النماذج الأميركية، مع تكلفة تشغيل أقل...

قال يانغ تشي لين، الرئيس التنفيذي لشركة "مون شوت" المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي "كيمي K3"، إن "أوبن إيه آي" لم تقدم ابتكارًا تقنيًا جديدًا مع "تشات جي بي تي"، بل اعتمدت على دمج تقنيات كانت موجودة مسبقًا لإنتاج نموذجها الرائد.

وفي مقابلة مع موقع "غييك بارك" الصيني، اعتبر يانغ أن امتلاك التقنيات الأساسية لا يكفي لتحقيق الريادة، مشيرًا إلى أن "غوغل" طورت معمارية "المحوّلات" التي تقوم عليها نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، لكنها لم تتمكن من إنتاج "تشات جي بي تي"، لأن المشكلة، بحسب رأيه، ترتبط ببنية المؤسسات أكثر من ارتباطها بالتقنيات.

وأضاف أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام يتطلب نمطًا جديدًا من المؤسسات، مؤكدًا أن الهياكل التنظيمية التقليدية ليست قادرة على بناء هذا النوع من الأنظمة.

وتأتي تصريحات يانغ، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد إطلاق "كيمي K3"، الذي حظي باهتمام واسع بفضل أدائه الذي يقترب من أحدث النماذج الأميركية، مع تكلفة تشغيل أقل، ما دفع مراقبين إلى مقارنته بأحدث نماذج "كلود" التابعة لشركة "أنثروبيك".

ويُعد يانغ من أبرز الباحثين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد درس في الولايات المتحدة ضمن برنامج الدكتوراه في التعلم الآلي بجامعة كارنيغي ميلون، ووصفته تقارير إعلامية غربية بـ"عبقري الألفية".

ورأى يانغ أن النماذج مفتوحة المصدر تمثل المسار الأكثر فاعلية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي العام، وهو موقف يتقاطع مع دعوات أطلقتها شركات تقنية كبرى، بينها "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أوبن إيه آي" و"إنفيديا"، لحث الإدارة الأميركية على دعم هذا النوع من النماذج.

كما تتقاطع رؤيته مع تصريحات للرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، الذي اعتبر أن أبرز التحديات أمام تطور الذكاء الاصطناعي مؤسسية وليست تقنية فقط، إلى جانب مواقف مماثلة للرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت" ساتيا ناديلا، الذي حذر من تركّز النفوذ في قطاع الذكاء الاصطناعي بيد عدد محدود من الشركات.