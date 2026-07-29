زوكربيرغ يحث واشنطن على تسريع تطوير "الذكاء الاصطناعي الفائق"

وكربيرغ ما تسميه "ميتا" بـ"الذكاء الفائق" بأنه قد يمثل أكبر قفزة تكنولوجية في العصر الحديث، مشددًا على أهمية عدم حصر تطوير هذه التقنيات أو التحكم بها في عدد محدود من المؤسسات...

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، الولايات المتحدة إلى تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن الإفراط في القيود التنظيمية قد يضعف القدرة التنافسية الأميركية في مواجهة المنافسين العالميين، وفي مقدمتهم الصين.

وقال زوكربيرغ، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الذكاء الاصطناعي يحقق فوائد متزايدة للمجتمع وسوق العمل، منتقدًا ما وصفه بالنظرة المتشائمة تجاه هذه التكنولوجيا، وداعيًا إلى تبني رؤية أكثر تفاؤلًا تستند إلى التجارب التاريخية والبيانات الاقتصادية.

وفي مقال رأي نشرته الصحيفة، وصف زوكربيرغ ما تسميه "ميتا" بـ"الذكاء الفائق" بأنه قد يمثل أكبر قفزة تكنولوجية في العصر الحديث، مشددًا على أهمية عدم حصر تطوير هذه التقنيات أو التحكم بها في عدد محدود من المؤسسات.

وتأتي تصريحاته في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مع سعي شركات التكنولوجيا إلى تحقيق توازن بين الابتكار والضوابط التنظيمية.

وفي هذا السياق، أبدى زوكربيرغ تحفظه على طول فترة المراجعة الطوعية التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها على النماذج الجديدة، والبالغة 30 يومًا، معتبرًا أن سرعة تطور القطاع تستدعي إجراءات أكثر كفاءة لتجنب إبطاء الابتكار.

كما عارض فرض قيود على استخدام الشركات الأميركية للنماذج مفتوحة المصدر أو مفتوحة الأوزان المطورة في الصين، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية وإزالة العقبات أمام تطوير التطبيقات، بما في ذلك الاستخدامات الطبية وتطوير الأدوية، سيكون أكثر فاعلية من فرض الحظر.

ورفض زوكربيرغ الربط المباشر بين انتشار الذكاء الاصطناعي وتراجع فرص العمل، رغم أن "ميتا" سرّحت نحو 8000 موظف في أيار/مايو الماضي ضمن إعادة توجيه استثماراتها نحو هذا القطاع، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسهم في خلق وظائف جديدة.

وأضاف أنه يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من المهام اليومية، من بينها اقتراح وصفات الطعام، والمساعدة في التمارين الرياضية من خلال تحليل أدائه وتقديم ملاحظات لتحسينه.