"مايكروسوفت" تدخل سباق الأمن السيبراني بنموذج ذكاء اصطناعي جديد

كشفت "مايكروسوفت" عن منصة "بيرسيبشن" الأمنية، التي تعتمد على فرق افتراضية من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام الأمن السيبراني بصورة آلية، تشمل اكتشاف الثغرات البرمجية، وتحليلها، والمساهمة في معالجتها...

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن السيبراني، إلى جانب منصة أمنية جديدة تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام الحماية الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المؤسسات على اكتشاف الثغرات والاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وأعلنت الشركة، خلال فعالية أقيمت في سان فرانسيسكو، إطلاق نموذج "MAI-Cyber-1-Flash"، المصمم لاكتشاف الثغرات المعقدة في قواعد الشيفرات البرمجية الكبيرة، ويعمل ضمن منظومة "MDASH" التي طورتها لتحليل الثغرات والمساعدة في إصلاحها.

كما كشفت "مايكروسوفت" عن منصة "بيرسيبشن" الأمنية، التي تعتمد على فرق افتراضية من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام الأمن السيبراني بصورة آلية، تشمل اكتشاف الثغرات البرمجية، وتحليلها، والمساهمة في معالجتها.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، مصطفى سليمان، إن النموذج الجديد حقق أداءً متقدمًا مقارنة بعدد من النماذج المنافسة، من بينها "جيميناي" و"GPT-5.5 Cyber" و"Mythos 5"، سواء من حيث الكفاءة أو التكلفة، وذلك استنادًا إلى نتائج اختبار "CyberGym" المخصص لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.

وأوضحت نائبة رئيس الأمن في "مايكروسوفت"، هايتي غالوت، أن منصة "بيرسيبشن" تتيح للمؤسسات مواجهة الهجمات الإلكترونية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بالسرعة نفسها التي يعتمدها المهاجمون. وتعتمد المنصة على فرق افتراضية تؤدي أدوارًا مختلفة، تشمل محاكاة الهجمات، وتحليل الثغرات وتحديد أولوياتها، وتنفيذ إجراءات المعالجة.

من جانبه، قال كبير مهندسي "بيرسيبشن"، ديف ويستون، إن المنصة تقلل الحاجة إلى ساعات طويلة من العمل اليدوي، إذ تستطيع اكتشاف المشكلات واقتراح تعديلات مباشرة على الشيفرة البرمجية للمساعدة في إصلاحها.

وأضافت "مايكروسوفت" أن الأدوات الجديدة ستصبح متاحة في نسخة تجريبية اعتبارًا من 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في وقت يشهد فيه قطاع الأمن السيبراني منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، لتطوير حلول أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.