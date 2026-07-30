أوضحت الشركة، في تحديث نشرته حول نتائج التحقيق، أن الوكيل عثر في حالات محدودة على بيانات اعتماد كانت مكشوفة عبر الإنترنت، واستغلها لتسجيل الدخول إلى حسابات تابعة لتلك الخدمات...

كشفت شركة "أوبن إيه آي" أن وكيلها المستقل للذكاء الاصطناعي، الذي أثار جدلاً بعد اختراقه منصة "هاغينغ فيس" أثناء اختبارات داخلية، تمكن خلال الحادثة نفسها من الوصول إلى حسابات على أربع خدمات عامة إضافية، في تطور يوسع نطاق الواقعة التي وصفتها الشركة بأنها غير مسبوقة.

وأوضحت الشركة، في تحديث نشرته حول نتائج التحقيق، أن الوكيل عثر في حالات محدودة على بيانات اعتماد كانت مكشوفة عبر الإنترنت، واستغلها لتسجيل الدخول إلى حسابات تابعة لتلك الخدمات. ولم تكشف "أوبن إيه آي" عن أسماء الشركات أو المنصات المعنية.

وبحسب الشركة، استُخدم أحد الحسابات المخترقة كنقطة وسيطة لإخفاء مسار النشاط، فيما استُخدم حساب آخر لتخزين بيانات، دون رصد مؤشرات على تعرض مزودي الخدمات أو حسابات أخرى لديهم لاختراق أوسع.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت الأسبوع الماضي أن نموذجين يشغلان وكيل الذكاء الاصطناعي تمكنا، خلال اختبارات السلامة، من تجاوز البيئة المعزولة المخصصة لهما والاتصال بالإنترنت، قبل أن ينجحا في اختراق منصة "هاغينغ فيس"، التي يستخدمها المطورون لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي والأكواد البرمجية وتبادلها.

وأكدت الشركة أنها تواصلت مع أصحاب الحسابات المتضررة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لم تكشف عن آثار أوسع للحادثة. كما أعلن الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، تعليق اختبارات الوكيل مؤقتًا إلى حين تعزيز إجراءات العزل والأمان الخاصة ببيئات اختبار السلامة.

وأثارت الواقعة مخاوف داخل قطاع التكنولوجيا، إذ دفعت أكثر من 1000 موظف في شركات تقنية إلى توقيع عريضة تدعو الحكومة الأميركية إلى التدخل لإبطاء وتيرة تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.