حماية المحادثات: روابط مشاركة "كلود" قد تظهر في محركات البحث...

تتيح شركة "أنثروبيك" للمستخدمين إنشاء روابط لمشاركة محادثاتهم، مع افتراض أن الوصول إليها يقتصر على من يمتلك الرابط. إلا أن تقارير تقنية أوضحت أن صفحات المحادثات الفردية لم تتضمن تعليمات تمنع محركات البحث من أرشفتها...

أثارت تقارير تقنية مخاوف بشأن خصوصية مستخدمي روبوت الدردشة "كلود" بعد ظهور عدد من المحادثات المشتركة في نتائج محركات البحث، نتيجة طريقة تعامل خدمة مشاركة المحادثات مع أرشفة الصفحات.

وبحسب تقارير إعلامية، عُثر على مئات المحادثات التي أُنشئت عبر ميزة مشاركة المحادثات في "كلود" ضمن نتائج بحث "غوغل" و"بينغ"، بعدما اكتشف مستخدم على منصة "ريديت" إمكانية الوصول إليها باستخدام استعلامات بحث محددة.

وشملت بعض المحادثات موضوعات متنوعة، مثل نقاشات سياسية، ونظريات مؤامرة، ومساعدات في كتابة منشورات على منصة "لينكد إن"، فيما تضمنت إحدى المحادثات معلومات حساسة مرتبطة بمحفظة عملات رقمية، ما سلط الضوء على مخاطر مشاركة البيانات الشخصية عبر الروابط العامة.

وتتيح شركة "أنثروبيك" للمستخدمين إنشاء روابط لمشاركة محادثاتهم، مع افتراض أن الوصول إليها يقتصر على من يمتلك الرابط. إلا أن تقارير تقنية أوضحت أن صفحات المحادثات الفردية لم تتضمن تعليمات تمنع محركات البحث من أرشفتها، ما سمح بظهور بعضها عندما نُشرت روابطها في مواقع أخرى على الإنترنت.

وأوضحت "غوغل" أن محرك البحث قد يفهرس صفحة إذا عُثر على رابطها في مواقع خارجية، حتى إن كانت هناك تعليمات عامة على الموقع تحد من الأرشفة، بينما أكدت "أنثروبيك" أن المحادثات لا يمكن اكتشافها إلا إذا شارك المستخدمون روابطها بأنفسهم، مشيرة إلى أنها تعتمد وسائل معروفة للحد من الأرشفة، لكنها لا تستطيع منع الوصول إلى الروابط المنشورة علنًا.

وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها هذه القضية، إذ واجهت "أنثروبيك" انتقادات مماثلة في سبتمبر/أيلول 2025، عندما أُثيرت تساؤلات حول إمكانية وصول محركات البحث إلى روابط المحادثات المشتركة.

ولتقليل مخاطر ظهور المحادثات، تنصح الشركة بعدم مشاركة الروابط التي تتضمن معلومات حساسة، والاكتفاء بمشاركة المحادثات بصيغ مثل "PDF" أو "Markdown" عند الحاجة.

كما يمكن للمستخدمين إلغاء مشاركة أي محادثة سبق نشرها عبر الانتقال إلى الإعدادات، ثم إعدادات الخصوصية، وبعدها إدارة مشاركة المحادثات، واختيار "إلغاء المشاركة"، ما يمنع استمرار الوصول إليها عبر الرابط المشترك.