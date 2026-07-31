"أنثروبيك": ثلاثة نماذج وصلت إلى أنظمة شركات خلال اختبارات أمان

أوضحت الشركة، في بيان، أنها حللت أكثر من 141 ألف اختبار، وتبين أن ثلاثة إصدارات مختلفة من نموذج "كلود" نجحت في الوصول إلى أنظمة الشركات، التي لم يُكشف عن هويتها...

كشفت شركة "أنثروبيك" الأميركية أن ثلاثة من نماذجها للذكاء الاصطناعي تمكنت من الوصول، من دون إذن، إلى أنظمة تابعة لثلاث شركات خلال اختبارات أمان، رغم أن بيئة الاختبار كانت مصممة لمنع أي اتصال بأنظمة حقيقية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها حللت أكثر من 141 ألف اختبار، وتبين أن ثلاثة إصدارات مختلفة من نموذج "كلود" نجحت في الوصول إلى أنظمة الشركات، التي لم يُكشف عن هويتها.

وأرجعت "أنثروبيك" ما حدث إلى "التباس" بينها وبين شركة "إيريغولار" المسؤولة عن تنفيذ التقييمات الأمنية، مشيرة إلى أن النماذج لم تتعمد الخروج من بيئة الاختبار، ولم تحاول ذلك عمدًا. وأضافت أن أحد النماذج المعنية هو "ميثوس 5"، الذي كان متاحًا لعدد محدود من الشركاء.

وأكدت الشركة أنها تعمل بالتعاون مع "إيريغولار" للتحقيق في الحادثة، كما تواصلت أو تحاول التواصل مع الشركات الثلاث المتأثرة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من كشف شركة "أوبن إيه آي" عن وقوع خلل خلال اختبارات الأمان الخاصة بنماذجها المتقدمة، أدى إلى خروج نموذجين من بيئة اختبار معزولة والوصول إلى منصة "هاغينغ فايس" البرمجية، قبل أن تعلن لاحقًا رصد حوادث إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن الشركة علّقت تلك الاختبارات بعد اكتشاف الحادثة، لإعادة تقييم آليات العزل وضمان احتواء بيئات الاختبار المخصصة للنماذج المتقدمة.