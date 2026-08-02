الذكاء الاصطناعي يسرّع رصد الأوبئة ويثير مخاوف من أسلحة بيولوجية

تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في الصحة العامة خصوصًا في تقليص الفترة الفاصلة بين ظهور حالات العدوى الأولى واكتشاف تفشي المرض، إذ تصبح فرص احتواء الأوبئة أقل كلما اتسع نطاق انتقال العدوى وارتفعت أعداد المرضى...

تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في العلوم البيولوجية بوتيرة متسارعة، وسط آمال في توظيفه للكشف المبكر عن الأمراض المعدية وتعزيز قدرات الصحة العامة، بالتوازي مع مخاوف من إمكانية إساءة استخدام قدراته في تطوير مسببات مرضية وأسلحة بيولوجية.

وتقول الكاتبة والصحافية الأميركية آني جاكوبسن إن التطور الحالي يضع العالم أمام سباق بين الاستخدامات الدفاعية والهجومية للذكاء الاصطناعي في مجال الأحياء، إذ يمكن للتكنولوجيا المساعدة في تعقب تفشي الأمراض ونقل معلومات صحية حيوية إلى أعداد كبيرة من السكان بسرعة، لكنها قد تخفض أيضًا الحواجز المعرفية أمام جهات تسعى إلى إساءة استخدام العلوم البيولوجية.

وتبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في الصحة العامة خصوصًا في تقليص الفترة الفاصلة بين ظهور حالات العدوى الأولى واكتشاف تفشي المرض، إذ تصبح فرص احتواء الأوبئة أقل كلما اتسع نطاق انتقال العدوى وارتفعت أعداد المرضى.

وتستخدم منظمة الصحة العالمية تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة انتشار الأمراض المعدية. ويعمل مركز المنظمة لمعلومات الجوائح والأوبئة في برلين على الاستفادة من الأنظمة الحاسوبية ومراقبة مسببات الأمراض لتعقب التفشيات في أنحاء العالم.

ومن أبرز الأدوات المستخدمة نظام "Eios"، وهو اختصار لـ"Epidemic Intelligence from Open Sources"، الذي يجمع كميات كبيرة من المعلومات الصحية المتاحة عبر مصادر مفتوحة، بهدف رصد مؤشرات مبكرة إلى ظهور الأمراض وانتشارها.

وتعتمد أنظمة الرصد الوبائي التقليدية بدرجة كبيرة على أعداد الحالات المسجلة رسميًا، لكن وصول بيانات المستشفيات والمختبرات والمؤسسات البحثية وغيرها من الجهات إلى قواعد البيانات الرسمية قد يستغرق أيامًا أو أسابيع.

في المقابل، يستفيد نظام "Eios" من القدرة الحاسوبية الحديثة ومصادر المعلومات الرقمية للحصول على صورة أسرع عن التفشيات المحتملة، إذ يتعامل مع تقارير غير رسمية وأخبار محلية ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي ومعلومات متداولة من المواطنين.

ويعمل النظام بلغات متعددة ويفحص ملايين المواقع والمنصات ومصادر المعلومات، قبل تصفية البيانات وترتيبها للمساعدة في فصل المؤشرات المهمة عن الكم الكبير من المعلومات غير ذات الصلة.

وفي الجانب الآخر، تثير القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي مخاوف أمنية متزايدة، بعدما أصبحت الأنظمة قادرة على مساعدة الباحثين في التعامل مع كميات هائلة من المعرفة البيولوجية التي كان استيعابها يتطلب سابقًا سنوات من التدريب المتخصص.

ويمكن لهذه الأنظمة شرح تقنيات مخبرية معقدة والعثور على دراسات علمية متخصصة والمساعدة في حل مشكلات تقنية واقتراح تصاميم للتجارب. ولا تعد هذه القدرات خطرة بحد ذاتها، إلا أن اجتماعها قد يقلل مستوى الخبرة المطلوبة للدخول إلى مجالات كانت محصورة في السابق بالمتخصصين.

وتتمثل إحدى أبرز المخاوف في قدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة في ابتكار أشكال بيولوجية جديدة، في وقت يبحث فيه علماء بالفعل إمكانات تشمل الحياة ذات الصورة المرآتية وتصميم كائنات تمتلك خصائص غير موجودة في الطبيعة.

وتختلف المخاطر البيولوجية عن كثير من المخاطر التكنولوجية الأخرى بسبب قدرة الكائنات الحية على التكاثر والانتشار عبر الحدود والتحور والتطور بصورة مستقلة. ولذلك، فإن إطلاق كائن حي مصمم أو معدل إلى البيئة قد يجعل احتواء آثاره أكثر تعقيدًا من التعامل مع أخطاء الأنظمة الرقمية.

وترى جاكوبسن أن الأسلحة البيولوجية تثير تحديًا إضافيًا بسبب انخفاض العوائق أمام تطويرها مقارنة بالأسلحة النووية، التي تتطلب مواد انشطارية خاضعة لرقابة مشددة وأنظمة معقدة، في حين أصبحت أدوات مخبرية عديدة متاحة على نطاق أوسع بالتزامن مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتحذر من أن تقنيات هندسة الكائنات الحية تتقدم بوتيرة أسرع من القوانين والمعاهدات وآليات الحماية المنظمة لها، معتبرة أن اتساع هذه الفجوة يفرض تسريع تطوير الاستخدامات الدفاعية للذكاء الاصطناعي.

وتدعو جاكوبسن إلى توجيه قدرات الذكاء الاصطناعي نحو تعزيز أنظمة الصحة العامة وتسريع اكتشاف الأمراض وتطوير وسائل الدفاع البيولوجي، بالتوازي مع سرعة تطور الأدوات المستخدمة في التصميم البيولوجي، للحد من المخاطر المحتملة قبل أن يصبح احتواؤها أكثر صعوبة.