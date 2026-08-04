"ديبسيك" تراهن على نموذج منخفض الكلفة لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي

وفق هذه الأرقام، تقل كلفة تشغيل "في 4-فلاش" بأكثر من 100 مرة عن نموذج "كلود فايبل 5"، ما يعزز موقع "ديبسيك" في المنافسة على الشركات التي تبحث عن حلول أقل كلفة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع...

أطلقت شركة "ديبسيك" الصينية نموذجها الجديد "في 4-فلاش"، واضعة الكلفة المنخفضة في صلب استراتيجيتها التنافسية، بعدما أظهرت بيانات بحثية أنه من بين الأرخص تشغيلًا مقارنة بعدد من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية.

وبحسب شركة الأبحاث "أرتيفيشال أناليسس"، تبلغ كلفة استخدام النموذج نحو 0.14 دولار لكل مليون رمز إدخال، و0.28 دولار لكل مليون رمز إخراج، فيما قُدّر متوسط كلفة تشغيله بنحو 3 سنتات فقط لكل اختبار.

ويقارن ذلك بـ86 سنتًا لنموذج "كيمي كي 3" التابع لشركة "مونشوت إيه آي"، و1.86 دولار لنموذج "جي بي تي 5.6 سول" من "أوبن إيه آي"، و3.15 دولارات لنموذج "كلود فايبل 5" من "أنثروبيك".

ووفق هذه الأرقام، تقل كلفة تشغيل "في 4-فلاش" بأكثر من 100 مرة عن نموذج "كلود فايبل 5"، ما يعزز موقع "ديبسيك" في المنافسة على الشركات التي تبحث عن حلول أقل كلفة لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأوضحت "أرتيفيشال أناليسس" أن قياس الكلفة الفعلية لا يعتمد على أسعار الرموز وحدها، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا حجم البيانات التي يحتاج النموذج إلى معالجتها وإنتاجها لإنجاز المهمة، إذ قد ترتفع الكلفة الإجمالية لنموذج رخيص إذا احتاج إلى عدد أكبر من خطوات المعالجة.

ويأتي إطلاق النموذج في محاولة من "ديبسيك" لاستعادة الزخم الذي حققته مطلع عام 2025 مع نموذج "آر 1"، الذي أثار حينها اضطرابًا واسعًا في أسهم شركات التكنولوجيا، وفتح نقاشًا بشأن مستويات الإنفاق المرتفعة التي تخصصها الشركات الأميركية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

لكن المنافسة داخل الصين ازدادت حدة منذ ذلك الحين، مع توسع شركات ناشئة مثل "مونشوت إيه آي" و"ميني ماكس" و"زد.إيه آي"، إلى جانب مجموعات تكنولوجية كبرى مثل "بايتدانس" و"علي بابا"، في تطوير نماذج تستهدف المستخدمين والشركات داخل الصين وخارجها.

وعلى صعيد الأداء، منح مؤشر الذكاء التابع لـ"أرتيفيشال أناليسس" نموذج "في 4-فلاش" 50 نقطة من أصل 100، بناء على تسعة اختبارات تشمل البرمجة والاستدلال ومهام تحاكي بيئات العمل.

وتساوت نتيجته مع نموذج "جيميناي 3.6 فلاش" من "غوغل"، وجاءت أقل بنقطة واحدة من نموذجي "ميوز سبارك 1.1" التابع لـ"ميتا" و"جي إل إم 5.2" من "زد.إيه آي".

في المقابل، سجل نموذج "كيمي كي 3" 57 نقطة، بينما تفوقت نماذج "كلود أوبوس 5" و"كلود فايبل 5" من "أنثروبيك"، و"جي بي تي 5.6" من "أوبن إيه آي"، بفارق تسع نقاط أو أكثر.

وتستعد "ديبسيك" أيضًا لإطلاق نسخة أقوى تحمل اسم "في 4-برو"، من دون تحديد موعد رسمي لطرحها.

وفي سياق المنافسة الصينية المتسارعة، كشفت "علي بابا"، الاثنين، عن نموذجها الجديد "كوين 3.8 ماكس"، الذي وصفته بأنه الأكبر والأقوى لديها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الشركات المحلية توسيع قدراتها لمنافسة النماذج الأميركية من حيث الأداء والكلفة معًا.