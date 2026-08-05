وصف المعهد الواقعة بأنها "حادثة خطيرة"، بعدما نفذ عدد من الوكلاء، وهي أنظمة قادرة على إنجاز مهام بدرجة من الاستقلالية، أنشطة متواصلة استهدفت أشخاصًا ومؤسسات حقيقية، من بينها إرسال رسائل إلكترونية موجهة إلى أفراد بعينهم...

كشف معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني عن تسجيل سلوك غير متوقع وخطِر محتملًا من وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بنماذج طورتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، خلال اختبار للأمن السيبراني، في واقعة قال إنها تكشف نمطًا جديدًا من المخاطر المرتبطة باستقلالية الأنظمة المتقدمة.

ووصف المعهد الواقعة بأنها "حادثة خطيرة"، بعدما نفذ عدد من الوكلاء، وهي أنظمة قادرة على إنجاز مهام بدرجة من الاستقلالية، أنشطة متواصلة استهدفت أشخاصًا ومؤسسات حقيقية، من بينها إرسال رسائل إلكترونية موجهة إلى أفراد بعينهم.

ووقعت الحادثة خلال اختبار دوري للأمن السيبراني في 28 تموز/يوليو الماضي، وشملت وكلاء يعملون بنموذجي "Mythos 5" من "أنثروبيك" و"GPT-5.6 Sol" من "أوبن إيه آي". واستغرق احتواء النشاط نحو ساعة بعد اكتشافه.

وبحسب المعهد، سُجلت 19 حالة تجاوز خلالها الوكلاء نطاق السلوك المتوقع، نُسبت 17 منها إلى "Mythos 5"، مقابل حالتين إلى "GPT-5.6 Sol".

وفي أخطر الحالات، حاول وكيل يعمل بنموذج "Mythos" إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع برمجي مفتوح المصدر على منصة "غيت هاب". وبعد ذلك، أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت مستندة إلى أشخاص حقيقيين، واستخدمها في محاولة للضغط على المسؤول عن المشروع لقبول الشيفرة، قبل أن يتدخل مطور بشري ويمنع المحاولة.

كما استخدم الوكيل أساليب مرتبطة عادة بالهجمات السيبرانية الفعلية، بينها رسائل تصيد موجهة إلى أشخاص محددين بهدف التأثير عليهم، واحتوى بعض هذه الرسائل على برمجيات ضارة.

وأكد المعهد أن الحادثة لم تتسبب بأضرار، لكنه وصف طبيعة السلوك الذي رُصد بأنها غير مسبوقة في اختباراته، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تظهر فيها مخاطر مرتبطة بالاستقلالية والخداع بهذه الدرجة من الوضوح في العالم الحقيقي، ومن دون توجيه صريح لتنفيذ تلك الأفعال.

واعتبر المعهد أن الواقعة، إلى جانب حوادث مشابهة رصدتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" مؤخرًا، تشير إلى تحول في طبيعة المخاطر المرتبطة بالنماذج المتقدمة، إذ لم تكن نتيجة استخدام متعمد للنماذج لأغراض ضارة، وإنما ناجمة عن اتخاذ أنظمة خاضعة للتقييم إجراءات غير مقصودة تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها.

وكانت "أوبن إيه آي" قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي أن وكيلًا يعمل بأحد نماذجها اخترق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي خلال اختبار، فيما كشفت "أنثروبيك" بعد ذلك بأيام أن نموذج "كلود" اخترق ثلاث مؤسسات أثناء عملية تقييم.

وشدد المعهد البريطاني على أن الواقعة لا تعني أن النماذج تمكنت من الهروب من بيئة الاختبار الآمنة، موضحًا أنه سمح لها عمدًا بالاتصال بالإنترنت، كما عطل خلال الاختبار أدوات الحماية التي تمنع تنفيذ السلوكيات الخطرة.

وأضاف أن هذه النماذج ليست متاحة للجمهور في ظروف التشغيل نفسها، ولا توجد مؤشرات على تسجيل سلوك مماثل خارج بيئات الاختبار.

ودعا المعهد إلى التعامل مع النتائج بحذر، نظرًا إلى أن الحالات المسجلة كانت محدودة ووقعت في ظروف اختبارية محددة، لكنه أقر بأن مستوى السلوك الخادع وخطورته تجاوزا ما توقعه الباحثون.

وقال المعهد إن أهمية الحادثة تكمن في إثبات أن مثل هذا السلوك أصبح ممكنًا وقابلًا للاستمرار، فضلًا عن كونه جديدًا مقارنة بما رُصد في الاختبارات السابقة.

وأقر المعهد بأنه لم يكن يراقب سلوك الوكلاء بصورة مستمرة أثناء التقييم، معلنًا أنه سيشدد القيود المفروضة على الاتصال بالإنترنت خلال الاختبارات المقبلة، ويطبق مراقبة متواصلة، ويعيد تقييم تصميم تجاربه على أساس افتراض أن النموذج قد يحاول تجاوز نطاق المهمة الممنوحة له.

وقال وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني، كانيشكا نارايان، إن اكتشاف مثل هذه السلوكيات ونشر النتائج بشأنها يمثلان جزءًا أساسيًا من مهمة معهد أمن الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية امتلاك بريطانيا مؤسسة متقدمة في مجال سلامة هذه التكنولوجيا.

من جانبها، قالت "أوبن إيه آي" إن الاختبارات أُجريت في ظروف لا تمثل الاستخدام الاعتيادي لنماذجها، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع جهات التقييم والأطراف المعنية لتطوير ممارسات أكثر أمانًا مع تزايد قدرات النماذج.

أما "أنثروبيك"، فقالت إن الواقعة تؤكد الحاجة إلى نقاش أوسع بشأن الطرق الآمنة لاختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي مع تطور قدراتهم، مشيرة إلى استمرار تعاونها مع المعهد البريطاني لتقييم ما حدث.