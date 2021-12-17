ناسا تحدد موعد إطلاق تليسكوب "جيمس ويب" إلى الفضاء

حددت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" يوم الجمعة القادم موعدا لإطلاق التليسكوب الفضائي "جيمس ويب" عشية عيد الميلاد؛ حيث من المقرر أن يرفع صاروخ أوروبي من طراز "أريان" التليسكوب إلى الفضاء من غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية.

وكان من المقرر أن ينطلق ويب الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار وهو خليفة للتليسكوب هابل الفضائي يوم السبت الماضي، إلا أنه واجه مشكلة فنية خلال الاستعدادات للإطلاق، ما أسفر عن تأخير الإطلاق لأربعة أيام. ثم تعين إصلاح خلل فني على متن الصاروخ، ما أجل الإطلاق ليومين آخرين.

ووافق مسؤولو الفضاء الأميركيون والأوروبيون على الجمعة كموعد للإطلاق، بعد آخر جولة من الفحوص.

ويتوقع مدير وكالة "ناسا"، بيل نيلسون، وجود حشد أصغر أثناء الإطلاق بسبب موسم الأعياد. وينتظر أن يبدأ الإطلاق الساعة 7:02 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال نيلسون "لأنها عشية عيد الميلاد، كل الوفود التي كان من المنتظر حضورها تبخرت"، وأشار إلى أن فريق ناسا والمتعاقدين معه عدده أيضا قل، "لكنه سيكون هناك".

بعد تأخر سنوات، من المقرر أن يفحص ويب في بداية الزمن، حتى وقت تشكيل النجوم والمجرات. وتتشارك ناسا مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية في هذا المشروع الضخم.