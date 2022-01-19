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علماء: زيادة المساحات المحميّة غير كافية لمواجهة الانقراض

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 14:55

علماء: زيادة المساحات المحميّة غير كافية لمواجهة الانقراض
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حذّر علماء في تقرير اليوم، الأربعاء، من أن زيادة المساحات المحميّة تساهم في حماية البيئة لكنها تبقى غير كافية لمواجهة انقراض الأنواع، داعين إلى تغييرات مجتمعية عميقة، في إطار مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي "كوب 15".

ودرس نحو 50 باحثا النص قيد المناقشة حاليا في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي الصادرة عن الأمم المتحدة، على أن يُنجز خلال مؤتمر "كوب 15" للتنوع البيولوجي المقرر عقده في نهاية نيسان/أبريل في مدينة كونمينغ الصينية.

وقال بول ليدلي المشارك في إعداد التقرير والعضو في البرنامج العالمي للأبحاث "بيوديسكوفيري": "نحن في صلب أزمة تنوع بيولوجي إذ هناك مليون نوع مهدّد بالانقراض".

ويدافع تحالف يضمّ أكثر من 75 دولة عن حماية 30% على الأقلّ من الأراضي والمحيطات بحلول العام 2030. ويرد هذا الهدف في النص قيد المناقشة حاليا.

وحذّر ليدلي من أن زيادة المساحات المحميّة "يمكن أن تكون مهمّة جدًا إذا أُحسن القيام بها، لكنها تبقى غير كافية بشكل كبير لإيقاف خسارة التنوع البيولوجي".

وشدّد الباحثون في تقريرهم على أهمية "تغييرات تحويلية تستهدف كل التهديدات التي يواجهها التنوع البيولوجي، مثل تغيير استخدامات الأراضي والبحار (للزراعة مثلًا) والاستغلال المباشر للأجسام (في الصيد) والتغيّر المناخي والتلوث والأنواع الغريبة الغازية، وأهمية العمل حالًا".

وأشار ليدلي إلى "ضرورة تغيير أنماط استهلاكنا والحدّ من الاحترار المناخي إذا أمكن لحصره عند درجة ونصف درجة مئوية وإنهاء سياسات الدعم الضارة بالتنوع البيولوجي مثل دعم الصيد الجائر أو الزراعة التقليدية".

وبحسب التقرير، يجب تنسيق الإجراءات لصالح التنوع البيولوجي محليًا ودوليًا وتقييمها على فترات منتظمة.

وأدت جائحة كورونا إلى إرجاء مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي "كوب 15" مرّات عدة، فيما فشل المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف التي كان قد حدّدها لحماية التنوع البيولوجي بين عامي 2010 و2020.

بودكاست عرب 48

#المحميات الطبيعية
#انقراض
#التنوع البيولوجي

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