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الطاقة الدولية: العالم بحاجة إلى النفط والغاز لسنوات مقبلة

تاريخ النشر: 16/02/2022 - 11:54

الطاقة الدولية: العالم بحاجة إلى النفط والغاز لسنوات مقبلة
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الأربعاء، إن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز لعدة سنوات مقبلة.

وطالب بيرول، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض، منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها أو تحالف "أوبك +"، بالعمل لتضييق الفجوة بين أهدافهم الإنتاجية وإنتاجهم الفعلي الحالي.

وأضاف: "الفرق حاليا كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك +، من حيث مستويات إنتاجها وما يتم إنتاجه اليوم وسيكون توفير كميات أكبر للسوق".

وأعرب بيرول عن أمله أن تخفف زيادة إنتاج النفط من أميركا والبرازيل الضغط على الأسعار.

وبدأ كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من أيار/ مايو 2020، فيما تطالبهم العديد من الدول على رأسهم الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار التي اقتربت من 100 دولار للبرميل مع التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

في سياق آخر، ذكر بيرول أن أسعار الغاز تضع عبئا على الاقتصاديات الأوروبية.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعات قياسية خاصة في أوروبا، بسبب الطلب المتزايد للتدفئة في فصل الشتاء، وعزز الارتفاعات الخلافات الروسية من جهة، والأوروبية الأميركية الأوكرانية من جهة أخرى.

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#النفط
#الغاز
#وكالة الطاقة الدولية

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