تعرف على سديم الجبار

ما هو السديم؟

يشير مصطلح السديم إلى الأجرام السماوية التي تبدو بمظهر غير منتظم أو متناظر أو متناسق وتتكون من غازات متخلخلة مثل الهيدروجين وغاز الهيليوم ومن الغبار الكوني.

سديم الجبار

من أشهر السدم في مجرتنا والتي يمكن في الحقيقة رؤيتها بالعين المجردة ليلا سديم الجبار ويطلق عليه أيضا اسم سديم الصياد و "مسييه 42" أما اسمه في الإنجليزية فهو Orion Nebula وسنتحدث عن أوريون لاحقا في هذا المقال. لا يشع سديم الجبار بالضوء وإنما يقتصر دوره على عكس ضوء الصادر عن النجوم المحاذية والقريبة منه على مختلف أنواع الذرات التي يتألف منها ولذلك يبدو واضحا عند النظر إلى السماء.

سديم الجبار المتعارف عليه ليس إلا جزءا من السديم المسمى "مجمع سحابة الجبار الجزيئية" التي تمتد عبر كوكبة الجبار ومسييه 43 مرورا بسديم رأس الحصان ومسييه 78 وكذلك سديم الشعلة.

كيف نميز سديم الجبار في السماء؟

قد يكون من الصعب تمييز سديم الجبار من تلقاء نفسك أو بدون أن يدلك أحد ما عليه للمرة الأولى أو أو على الأقل بدون النظر إلى صوره على الإنترنت مسبقا. إلا أن ما يميز هذا السديم هي التشكيلات النجمية التي تحيط به، فحزام الجبار أو Orion’s Belt عبارة عن ثلاث نجوم متتالية ومتقاربة مميزة في السماء وهي تمثل وسط جسد أوريون أو الجبار أو الصياد، أما النجوم الثلاثة المتتالية والقريبة من الحزام فهي خنجر أو سيف الجبار والنجم الأوسط فيها ليس إلا سديم الجبار وليس مجرد نجم.

ممَ يتكون برج الجبار؟

يتكون برج الجبار أو ما يطلق عليه أحيانا (برج الجوزاء) من نجوم مزدوجة وسدم وتجمعات من النجوم نذكر منها:

ألفا الجبار وهو أيضا منكب الجوزاء.

بيتا الجبار ويمثل رجل الجبار.

غاما الجبار وهو النجم الناجذ.

نجم منطقة دلتا الجبار.

نجم نظام الجبار أو إبسلون الجبار.

نجم النطاق أو زيتا الجبار.

أيوتا الجبار ويمثل نير السيف.

يحتوي سديم الجبار على سحابات محايدة من الغاز والغبار، ومجموعات نجمية، وأجرام غازية مؤينة وسدم عاكسة للضوء. وتعتبر المنطقة التي يقع فيها هذا السديم أقرب منطقة كونية يتم ولادة نجوم جديدة فيها وتشير الدراسات إلى وجود عدة أنواع من الأجسام في هذه المنطقة مثل كرات بوك كما أن بعض الكواكب قد تكون في الطور الأولي لتكوينها.

موقع سديم الجبار

يقع سديم الجبار على بعد حوالي 1350 سنة ضوئية ويمكن تقدير هذه المسافة بـ9.5 مليون من الكيلومترات.

يذكر أن درجة الحرارة في السديم قد تصل إلى ما يقارب 10.000 كلفن قرب مركزه إلا أنها تنخفض كلما ابتعدنا عن المركز. وتعتبر مكوناته غير مستقرة بسبب وجود سرعات مرتفعة جدا وعدد كبير من الدوامات الغازية تنشأ من المنطقة المركزية.

كيف يمكننا مشاهدة سديم الجبار؟

كما ذكرنا سابقا فإن سديم الجبار يعتبر السديم الوحيد الذي يمكن للبشر رؤيته بالعين المجردة ويرجع ذلك إلى قربه من كوكب الأرض. قد تؤثر بعض العوامل في إمكانية رؤية سديم الجبار مثل وجود الغيوم أو الملوثات الضوئية والجوية إلا أن الطريقة الأضمن للتأمل بهذا السديم هي عبر منظار أو تلسكوب بقدرة تضخيم تبلغ 30 إلا أن هذا المنظار قد لا يتيح مشاهدة تفاصيل السحب الغازية والغبارية.

من هو الجبار أوريون؟

أوريون عملاق من الأساطير الإغريقية وقد كان صيادا بارعا وشابا وسيما جدا. يرتبط اسمه في الميثولوجيا الإغريقية بآلهتها ففي بعض الروايات هو ابن بوسايدون إله البحر وفي بعضها الآخر فقد خرج من جلد عجل مقدس مدفون في الأرض حيث مرّ بعض الآلهة. كما أن اسمه يرتبط بجزيرة الفوضى Chios التي تغلب فيها على الوحوش البرية ووقع بغرام أميرتها وحاول أن يتزوجها. إلا أن والد الأميرة الملك لم يكن موافقا على هذا الارتباط وظل يؤجله حتى خطط لمكيدة جعلت أوريون يفقد بصره.

تستمر الأسطورة وتقول إن نظر أوريون قد عاد إليه بفعل أشعة الشمس أو الإله أبولو. ثم ذهب أوريون إلى جزيرة كريت ليعيش مع الحسناء أرتميس ويتابع عمله كصياد. وتختلف الآراء عن طريقة موته ففي بعض الحكايا تقوم أرتميس شخصيا بقتله لأنه يحاول الاعتداء عليها وفي بعضها الآخر يقتله أبولو إله الشمس جراء غيرته من حب أرتميس له وتقول بعض الأساطير الأخرى أن عقربا عملاقا تمكن منه وأودى بحياته.

من عادة الأساطير الإغريقية أن تخلد أسماء الأبطال المحاربين الشجعان عبر تجسيدهم في السماء بين النجوم وأوريون واحد من هذه الشخصيات. إذ تمثل مجموعة من النجوم رأسه ورداءه المصنوع من جلد الأسد وحزامه وسيفه ويطارده عقرب يتمثل بمجموعة العقرب أو ما نعرفه باسم برج العقرب.

أنواع السدم

السدم المظلمة

تتكون هذه السدم من الغبار والغاز الكوني وتتميز أنها لا تسمح بعبور الضوء عبرها لأنها ذات كثافة عالية تجعلها تحجب أي شيء خلفها. كما يمكن القول إن سبب ظلمة هذه السدم هو عدم وجود أجسام مضيئة من حولها لتعكس ضوءها. من غير المتاح مشاهدة هذا النوع من السدم بشكل مرئي لولا التباين الضوئي الطفيف على أطرافها الخارجية وعكسها لبعض الضوء المنبعث من النجوم القريبة. عادة ما تكون السدم المظلمة عاكسة للضوء الأزرق أكثر من غيره من الألوان وخصوصا الأحمر لأنها تحتوي على ذرات الكربون بنسبة كبيرة التي لها قدرة عالية على عكس الأضواء الزرقاء.

السدم الانبعاثية أو الإشعاعية

تتميز هذه السدم بقدرتها على إصدار الضوء على خلاف الدسم العاكسة التي تقوم فقط بعكس الضوء المنبعث من النجوم القريبة منها وتتفرع إلى عدة أنواع هي:

السدم الكوكبية

يتوقع أن شمس مجرة درب التبانة ستصبح واحدة من السدم الكوكبية في المستقبل. وقد سميت السدم الكوكبية بهذا الاسم لأن علماء الفلك كانوا يعتقدون أنها كواكب في السابق لأن لها شكلا مستديرا وأملس.

مناطق الهيدروجين

يطلق هذا الاسم على المناطق التي تحوي نجوما شابة أو في طور التكوين.

بقايا المستعمرات

مستعمرات انبعاثية ضخمة الحجم نتجت في الماضي عن انفجار نجم عالي الكتلة.