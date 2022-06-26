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جفاف ودرجات حرارة قياسية في إيطاليا

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 08:41

جفاف ودرجات حرارة قياسية في إيطاليا
من الجفاف في منطقة ميلانو (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

وقع عمدة ميلانو مرسوما، السبت، بإغلاق النوافير العامة وصلى رئيس أساقفة المدينة من أجل هطول الأمطار في عدد من الكنائس حيث يعاني شمالي إيطاليا من أسوأ موجات الجفاف التي شهدها منذ عقود.

جاء مرسوم المدينة في أعقاب إعلان حالة الطوارئ، يوم الجمعة، في إقليم لومباردي المحيط بميلانو، والذي عانى من موجة حر مبكرة غير معتادة ومن شح الأمطار على مدى شهور. واتخذ إقليما إميليا رومانيا وبيمونتي المجاوران إجراءات مماثلة لمواجهة الأزمات.

وقال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، إن القانون سيؤدي إلى إغلاق النوافير باستثناء تلك التي تحتوي على نباتات وحيوانات تحتاج إلى مياه عذبة. كما سيحد من استخدام رشاشات المياه باستثناء الأشجار حديثة النمو.

كما أصدر العمدة مرسوما يقضي بعدم ضبط المتاجر في عاصمة الأعمال والموضة الإيطالية منظمات الحرارة دون 26 درجة مئوية لتجنب تكبيد شبكة الكهرباء مزيدا من الأحمال.

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#درجة الحرارة في إيطاليا
#شمالي إيطاليا

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