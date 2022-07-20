صيد النيازك

منذ قديم الأزل اعتبرت تلك الكرات النارية الغامضة التي تزور الأرض وتسمى النيازك، لغزًا محيّرًا ومثيرًا للاهتمام في نفس الوقت.

حيث تمثل زيارة النيازك إلى الأرض حدثًا مرعبًا للبعض، كما تمثل حدثًا مبهرًا لمن ينتظرون اكتشاف أخبار جديدة عن عالم الفضاء المثير، كما أن زيارة النيازك أيضًا تعتبر سعادة حقيقية ومالًا وفيرًا قادمًا لمن يمتهنون صيد النيازك!

صيد النيازك هي مهنة اعتمد عليها الكثير من الأشخاص لكسب المال نتيجة بيع النيازك التي ارتطمت بالأرض وانتشرت في منطقة معينة، وذلك إلى مراكز الدراسات والأبحاث المهتمة بعلوم الفضاء، وأيضًا إلى المتاحف المنتشرة حول العالم.

ونتيجة إتمام عملية البيع تلك يحصل العاملون في صيد النيازك على مبالغ من الممكن أن تكون وفيرة جدًا، وذلك حسب وزن قطعة النيزك التي جرى اكتشافها من قبل صائد النيازك.

قد يصل سعر الغرام الواحد من النيزك إلى 1000 دولار وبالتالي من الممكن في لحظة أن يتحول صائد النيزك من رجل عادي إلى مليونير، وذلك في حال اكتشافه لقطعة نيزك ثمينة من حيث المواصفات وثقيلة من حيث الوزن.

مهنة صيد النيازك

إن مهنة صيد النيازك انتشرت على نطاق واسع في عدد من دول العالم، وخصوصًا في المغرب العربي والولايات المتحدة الأميركية والصين أيضًا.

ويعتبر المغرب العربي وتحديدًا المناطق الصحراوية في المغرب من أكثر المناطق التي تشهد سقوطًا للنيازك، ما جعلها مكانًا مناسبًا كي يبحث صائدي النيازك عن غايتهم فيها.

حيث من الممكن أن يجد العاملين في مهنة صيد النيازك أنواعًا مختلفة من النيازك التي تتفاوت في أهميتها حسب تكوينها ومنشئها.

يتجول المهتمون في صيد النيازك وهم يحملون أدوات التنقيب والبحث، والتي من الممكن أن تكون مغناطيسًا أو أدوات مخصصة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى جميع الأدوات التي يحتاج إليها صائدي النيازك في رحلتهم، حيث من الممكن أن تكون تلك الرحلة شاقة وطويلة أيضًا.

قد تستمر رحلة صيد النيازك أيامًا عديدة، ونظرًا للظروف الجوية القاسية في مناطق الصحراء، يجب على العاملين في صيد النيازك تأمين كافة احتياجاتهم واصطحابها معهم، في حال استمرت الرحلة لأيام طوال مثل معدات التخييم والغذاء وغيرها.

ما هي النيازك

هي صخور كانت تدور في مداراتها حول الشمس، وتشكلت أغلبها نتيجة اصطدام كويكبات ببعضها ضمن منطقة معينة.

ومن ثم تنطلق تلك الصخور إلى مدار الأرض.

ومن الممكن أن يتكون النيزك نتيجة ارتطام جسم بكوكب ما وعندها يكون النيزك ذا خطورة عالية نسبيًا في بعض الأحيان على الأرض.

يتراوح حجم النيازك من حجم حبات الرمل وحينها تسمى النيازك بالغبار الكوني، إلى حجم صخرة كبيرة من الممكن أن تحدث فجوة ضخمة عند وصولها للأرض مثل نيزك هوبا الشهير في ناميبيا الإفريقية، والذي يعد أضخم أنواع النيازك التي وصلت للأرض حيث بلغ وزنه 60 طنًا!

وتسمى تلك النيازك التي وصلت إلى الأرض، حجر نيزكي. وتتم تسمية المسار الذي يظهر بشكل ضوء في السماء للنيازك باسم الشهاب. ومن الممكن أن تكون النيازك حديدية أو صخرية أو حديدية صخرية.

ما هي القيمة العلمية لمهنة صيد النيازك

إن القيمة العلمية لمهنة صيد النيازك تعود إلى أن كل نيزك يصل إلى الأرض، يحمل معلومات وتفاصيل وأسرار تكشف عن كثير من الحقائق التي يسعى العلماء لمعرفتها حول عالم الفضاء المثير للاهتمام.

ولهذا تتهافت المتاحف العالمية ومراكز الدراسات لشراء قطع النيازك التي يجمعها العاملون في مهنة صيد النيازك.

وقد جرى في المغرب افتتاح متحف جامعي للنيازك في مدينة أغادير ضمن جامعة ابن زهر، وذلك بهدف احتفاظ المغرب والتي تعد من أكثر الدول المصدرة للنيازك بجزء صغير من كل نيزك يسقط على أرضها، وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي حول النيازك بالنسبة للمهتمين بعلوم الفضاء، بالإضافة إلى أن متحف النيازك يعتبر سجلًّا تاريخيًّا لكل نيزك سقط على أرض المغرب العربي.

كما جرى تأسيس جمعية هدايا السماء للشهب والنيازك السمارة على يد أحد خبراء صيد النيازك في المغرب مولود بالشيخ، والذي أسس تلك الجمعية بهدف نشر الوعي حول ثقافة النيازك ومهنة صيد النيازك.

بالإضافة إلى أن تلك الجمعية تهدف إلى العمل على زيادة الخبرة تدريجيًا للعاملين في صيد النيازك، وتوجيههم أيضًا.

كما تعمل الجمعية على القيام بنشاطات مختلفة مع جمعيات أخرى من الممكن أن تقع خارج المملكة، بهدف نشر الوعي والمعرفة حول النيازك وأهميتها.

أشهر النيازك في المغرب

في العام 2011 سقط على أرض إحدى قرى مدينة طاطا المغربية، نيزك تيسنت الذي جرى اعتباره من أهم النيازك التي زارت الأرض.

وقد أشار رئيس المتحف الجامعي للنيازك إلى أن نيزك تيسنت يعد من أثمن وأهم النيازك التي احتلت عناوين الصحف على مستوى العالم.

وجرى تحديد منشأ نيزك تيسنت، على أنه كوكب المريخ، ما شكل مفاجأة للمهتمين وللمراكز العلمية والمتاحف أيضًا.

حيث أن وجود نيزك من كوكب المريخ يعتبر مصدرًا علميًا موثوقًا لمعرفة معلومات قّيمة حول الكوكب الأحمر الغامض.

بلغ وزن نيزك تيسنت حسب تقديرات رئيس الجمعية حوالي 17 كيلوغرام.

واشترى متحف التاريخ في لندن قطع ذلك النيزك بمبالغ مالية ضخمة من الذين استطاعوا الصيد وحيازة قطع من نيزك تيسنت.

وقد شكل سقوط هذا النيزك حدثًا مهمًا سبب ازديادًا ملحوظًا في النشاط نحو مهنة صيد النيازك في المغرب وخارجها.

كما عزز دور المغرب كمصدرة للنيازك.

صيد النيازك في الصين

استطاعت السلطات في الصين أن تحدد أكبر مساحة للنيازك حول العالم في منطقة ألتاي في غرب الصين.

وذلك بفضل أحد العاملين في مهنة صيد النيازك والمدعو تشانغ بو، والذي بدأ رحلته في مهنة الصيد تلك في الصين منذ العام 2009.

وقد عبر تشانغ بو عن صعوبة هذه المهنة وجمالها أيضًا، وعلى الرغم من المتعة الكبيرة لمهنة صيد النيازك، وحيث من الممكن لصائد النيازك أن يصبح أكثر الناس ثراء بلحظة واحدة، إذ بلغت قيمة حجر نيزكي سقط في الصين 7800 دولار للغرام الواحد، إلا أنه من الممكن للعاملين في هذه المهنة أن يقضوا سنوات عديدة في البحث كي يجدوا قطعة نيزك واحدة.

وبالتالي فإن ممارسة تلك المهنة من وجهة نظر خبير صيد النيازك تتطلب شغفًا وصبرًا كبيرًا.

يتوجه صائدو النيازك على وجه الخصوص لأية مناطق صحراوية تم إثبات سقوط نيازك فيها مهما كان موقعها.

إن تركيز اهتمام العاملين في الصيد وتكثيف بحثهم في مناطق الصحراء، يعود إلى أن تلك المناطق لا تتعرض لعوامل جوية من الممكن أن تسبب ردم النيازك أو غمرها بالماء.

بالإضافة إلى ذلك فإن وسعة المناطق الصحراوية ووضوح سمائها وعدم وجود مبانٍ تعيق مراقبة السماء، تقدم مشهدًا واضحًا للمهتمين بمراقبة وصول النيازك.

وتجدر الإشارة إلى أن المهتمين في صيد النيازك يتوجهون إلى تلك المناطق بحثًا عن نيازك سقطت سابقًا أو نيازك جديدة جاءت إلى الأرض، ما يحتم على صائد النيازك أن يمتلك خبرة كافية لتمييز نوع النيزك ومكوناته بالإضافة إلى كيفية التنقيب عنه في حال أنه كان قد سقط في فترة سابقة.

وتبقى علوم الفضاء من أكثر أنواع العلوم جاذبية لكل البشر بما تحمله من غموض وأسرار عن هذا الكون الجميل.