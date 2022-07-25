انفجار بركان في اليابان وإخلاء قريتين

انفجر بركان في جزيرة كيوشو الرئيسية بجنوبي اليابان، وأطلق البركان الرماد والصخور الضخمة في السماء ليل الأحد - الإثنين.

وأخلى عشرات المواطنين بلدتين في الجزيرة قريبة من فوهة البركان. وسقطت صخور كبيرة على بعد 2.5 كيلومتر من بركان ساكوراجيما في محافظة كاغوشيما جنوبي البلاد.

وأظهرت اللقطات التي بثها تلفزيون "إن إتش كيه" الياباني العام ألسنة اللهب البرتقالية تتوهج بالقرب من فوهة البركان ودخانا داكنا مع رماد يتصاعد عاليا فوق قمة الجبل.

رفعت وكالة الرصد اليابانية حالة التأهب لثوران البركان إلى أعلى مستوى وهو خمسة، ونصحت 51 ساكنا في بلدتين تواجهان البركان بمغادرة منازلهم.

بحلول صباح الإثنين، غادر 33 منهم منازلهم متجهين إلى مركز رعاية تمريضية في جزء أكثر أمانا من المنطقة، بحسب مدينة كاغوشيما.

Terrifying footage!



Japan's #Sakurajima volcano has erupted spewing ash a couple miles into the sky. pic.twitter.com/japz4kRBh1 — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) July 24, 2022

وقال تلفزيون "إن إتش كيه" إن آخرين يطبق عليهم الإجلاء ربما تم إجلاؤهم إلى مواقع أخرى.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي للصحافيين "سنضع حياة الناس في المقام الأول وسنبذل قصارى جهدنا لتقييم الوضع والاستجابة لأي طارئ".

ودعا السكان إلى إيلاء اهتمام كبير للتحديثات الواردة من السلطات المحلية لحماية حياتهم.

وظهر الغبار من الرماد على السيارات في كاغوشيما، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إصابات.

وتمر المدارس في المنطقة بفترة العطلة الصيفية لكن الإغلاق اليوم الإثنين شمل الأندية والأنشطة غير الروتينية.