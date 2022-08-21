اللغة التي تتحدّثها تؤثّر على مواضع انتباهك

يعرف علم اللغة النفسي على أنه مجال تقاطُع علم النفس مع علم اللغة/ اللسانيات، وأحد أهم اكتشافات هذا الحقل العلميّ، أن اللغات التي نتحدثها تؤثر على حركات أعيننا. على سبيل المثال، غالبًا ما ينظر المتحدثون باللغة الإنجليزية، الذين يسمعون كلمة "Candle/شمعة" إلى"Candy/الحلوى"، لأن الكلمتين تشتركان في المقطع الأول. وكشفت الأبحاث التي أُجريت مع متحدثين بلغات مختلفة، أن المتحدثين بلغتين، لا ينظرون فقط إلى الكلمات التي تتشارك الأصوات في لغة واحدة، ولكن أيضًا في الكلمات التي تشارك الأصوات عبر اللغتين التي يتحدثونها؛ عندما يسمع ثنائيو اللغة الروسية والإنجليزية، الكلمة الإنجليزية "Marker"، فإنهم ينظرون أيضا إلى "Stamp"، لأن الكلمة الروسية المقابلة لكلمة "Stamp" هي"Marka".

والأكثر إثارة للدهشة، هو أن المتحدثين بلغات مختلفة، يختلفون في أنماط حركات أعينهم عندما لا يتم استخدام أي لغة على الإطلاق. وفي مهمة بحث مرئية بسيطة، حيث كان على الناس العثور على شيء شوهد سابقا بين أشياء أخرى، تحركت أعينهم بشكل مختلف اعتمادا على اللغات التي يعرفونها. على سبيل المثال، عند البحث عن "Clock/ساعة"، نظر المتحدثون باللغة الإنجليزية أيضا إلى "Cloud/سحابة". من ناحية أخرى، نظر المتحدثون باللغة الإسبانية، عند البحث عن "Clock/ساعة"، إلى كلمة "Present/هدية"، لأن الأسماء الإسبانية للساعة والهدية-ريلوخ Reloj، وريغالو- Regalo، تتداخل في بدايتها.

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ولا يتوقف الأمر هنا. تنشِّط الكلمات التي نسمعها كلمات أخرى شبيهة صوتيا بها، كما أننا ننظر إلى صور أشياءٍ وأمورٍ تتشابه أصواتها مع أصوات أشياء أخرى، وكذلك عندما تنشط إحدى الكلمات في أدمغتنا، فإنها تنشط ترجماتها معها، عند من يتحدثون بأكثر من لغة. على سبيل المثال، عندما يسمع ثنائيو اللغة الإسبانية والإنجليزية كلمة "Duck/بطة" باللغة الإنجليزية، فإنهم ينظرون أيضا إلى "Shovel/مجرفة"، لأن ترجمات بطة ومجرفة-باتو Pato، وبالا Pala- تتداخل باللغة الإسبانية.

وبسبب الطريقة التي ينظم بها دماغنا ويعالج المعلومات اللغوية وغير اللغوية، يمكن لكلمة واحدة أن تطلق تأثير الدومينو الذي يتدفق في جميع أنحاء النظام المعرفي. ولا يقتصر هذا التفاعل والتنشيط المشترك على اللغات المنطوقة، إذ يُظهر ثنائيو اللغات المنطوقة، ولغات الإشارة أيضًا، تنشيطًا مشتركًا. وعلى سبيل المثال، ينظر ثنائيو اللغة الذين يعرفون لغة الإشارة الأميركية والإنجليزية إلى "الجبن"، عندما يسمعون "ورقة"، لأن الجبن والورق يشتركان في ثلاثة من مكونات الإشارة الأربعة بلغة ASL (شكل اليد والموقع والاتجاه، ولكن ليس الحركة).

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ماذا تخبرنا مثل هذه النتائج؟ لا يقتصر الأمر على تفاعل نظام اللغة بشكل كامل مع درجة عالية من التنشيط المشترك عبر الكلمات والمفاهيم، ولكنه يؤثر أيضًا على معالجتنا في مجالات أخرى مثل الرؤية والانتباه والتحكم المعرفي.

بينما نمضي في حياتنا اليومية، تتأثر كيفية تحرك أعيننا، وما ننظر إليه وما ننتبه إليه، بطرق مباشرة وقابلة للقياس باللغات التي نتحدث بها.

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تتراوح الآثار المترتّبة على هذه النتائج بين الإعدادات التطبيقية لها على سلوك المستهلك (ما ننظر إليه في المتجر) وفي الجيش (البحث البصري في المشاهد المعقدة) وفي الفن (ما تنجذب إليه أعيننا). ومن الآمن القول إن اللغة التي تتحدث بها، تؤثر على كيفية رؤيتك للعالم، ليس فقط مجازيا ولكن أيضا حرفيا تماما، وصولا إلى آليات حركات عينيك.