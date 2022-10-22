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الهند تطلق 36 قمرا اصطناعيا بعد انفصالها عن روسيا

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 23:30

الهند تطلق 36 قمرا اصطناعيا بعد انفصالها عن روسيا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أطلقت الهند صاروخا يحمل 36 قمرا اصطناعيا خاصا للإنترنت في ساعة مبكرة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد تأجيل دام شهورا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية الإطلاق التي أجريت من جنوب الهند الأولى لشركة "ون ويب"، ومقرها في لندن، منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في آذار/مارس بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية، إس سوماناث، إنه جرى وضع 16 قمرا اصطناعيا في المدار، معبرا عن تفاؤله بأن "الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16 الأولى".

لدى شركة "ون ويب" الآن 462 قمرا اصطناعيا في المدار، لتوفير خدمات النطاق العريض للإنترنت حول العالم.

وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام، قالت الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل بنشر 648 قمرا اصطناعيا كما هو مخطط.

ويزن كل قمر اصطناعي من أقمار "ون ويب" حوالي 150 كيلوغراما.

وكانت هذه عملية الإطلاق الـ14 لشركة "ون ويب" إجمالا، واعتمدت على أثقل صاروخ في الهند، والذي عادة ما يكون مخصصا للمركبات الفضائية الحكومية.

وكانت جميع عمليات الإطلاق السابقة للشركة على صواريخ روسية. وكانت عملية الإطلاق الأولى لها أجريت عام 2019.

وإلى ذلك، قالت راجيسواري بيلاي راجاغوبالان، المتخصصة في الفضاء والأمن بمؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" في نيودلهي، إن عملية الإطلاق تشكل أهمية للهند وتعكس الانفتاح التدريجي لوكالة الفضاء الهندية على عملاء من القطاع الخاص.

وأضافت أن الهند خبيرة في إطلاق أقمار اصطناعية أصغر وتحاول احتواء هذه السوق، وتروج نفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تتوفر فرصة للهند، إذ تتجنب العديد من الدول خدمات الإطلاق الفضائي الروسية.

بودكاست عرب 48

#الهند
#روسيا
#أوكرانيا
#أقمار اصطناعية

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