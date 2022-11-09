  2. علوم وتكنولوجيا
  3. علوم وصحة

90 ألف أوروبي مهددون بالوفاة سنويا بسبب موجات الحر

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 16:18

90 ألف أوروبي مهددون بالوفاة سنويا بسبب موجات الحر
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حذرت وكالة البيئة الأوروبية اليوم، الأربعاء، من أن 90 ألف أوروبي قد يموتون سنويا بسبب موجات الحر بحلول نهاية القرن الحالي، في أكبر تهديد صحي مرتبط بالمناخ، في حال عدم بذل الجهود اللازمة لتدارك الوضع.

وقالت الوكالة "من دون بذل جهود التكيف، وفي إطار سيناريو احترار عالمي بواقع ثلاث درجات مئوية بحلول سنة 2100، قد يفقد 90 ألف أوروبي حياتهم سنويا بسبب موجات الحر".

ولفتت الوكالة الأوروبية بالاستناد إلى دراسة نُشرت نتائجها عام 2020، إلى أنه "مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة، وفق مندرجات اتفاق باريس، فإن هذا العدد سيتراجع إلى 30 ألف وفاة سنوياً".

وبين 1980 و2020، توفي حوالي 129 ألف أوروبي بسبب الحر، وفق الأرقام المتوافرة، مع تسارع كبير في هذه الوتيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن تضافر عوامل عدة بينها موجات الحر الأكثر تواترا وشيخوخة السكان المتزايدة وتسارع التنمية الحضرية، جعل الأوروبيين أكثر عرضة لتبعات الارتفاع في درجات الحرارة، خصوصا في جنوب القارة.

وقد أعلن المكتب الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة في أوروبا ترتبط مباشرة بموجات الحر الخطرة التي سُجلت في صيف 2022.

وإضافة إلى موجات الحر المتكررة، يجعل التغير المناخي من المنطقة أكثر عرضة لظهور الأمراض المعدية وتفشيها.

ولفتت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن بعض أنواع البعوض المسؤول عن نقل أمراض بينها الملاريا والضنك، باتت تعيش لفترات أطول في أوروبا. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يشجع على تكاثر الجراثيم في المياه، خصوصا في بحر البلطيق مع بكتيريا "فيبريو" التي يتسبب أشهر أنواعها بالكوليرا.

ويتعين اتخاذ تدابير وقائية وأخرى علاجية لتقليص هذه التبعات الصحية الفتاكة.

واعتبر تقرير الوكالة الأوروبية أن أكثرية الوفيات الناجمة عن موجات القيظ يمكن تفاديها، مضيفا "يتعين اعتماد مروحة واسعة من الحلول، بينها خصوصا خطط عمل فعالة لمواجهة الحرارة، وانتهاج سياسات مراعية للبيئة في المدن، وتصميم وتشييد مبان ملائمة وتكييف مواقيت العمل وظروفه".

بودكاست عرب 48

#وكالة البيئة الأوروبية
#الاحترار المناخي
#أزمة المناخ
#كوب27

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"ميتا" تفصل 11 ألفا من موظفيها حول العالم
"ميتا" تفصل 11 ألفا من موظفيها حول العالم

2022-11-09

إرجاء إطلاق صاروخ "ناسا" للقمر إلى 16 نوفمبر
إرجاء إطلاق صاروخ "ناسا" للقمر إلى 16 نوفمبر

2022-11-09

دراسة جدليّة حول القردة تعيد النقاش بشأن التجارب على الحيوانات
دراسة جدليّة حول القردة تعيد النقاش بشأن التجارب على الحيوانات

2022-11-08

الأكثر قراءة

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

مونديال قطر: مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا

2022-11-08
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-11-08
قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

قتيلان بجريمة إطلاق نار قرب جنين

2022-11-08
مقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعملية طعن

مقتل مستوطن متأثرا بإصابته بعملية طعن

2022-11-08
ما العمل بعد فوز الكهانية؟

ما العمل بعد فوز الكهانية؟

2022-11-08