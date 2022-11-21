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"ناسا" تعلن وصول كبسولة "أوريون" لأقرب نقطة للقمر 

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 16:45

"ناسا" تعلن وصول كبسولة "أوريون" لأقرب نقطة للقمر 
كبسولة أوريون، يسارًا، تقترب من القمر ("أ ب")
عرب ٤٨

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الإثنين، أن كبسولة "أوريون" غير المأهولة، ضمن مهمة "أرتيميس 1"، وصلت إلى أقرب نقطة من القمر.

وقالت "ناسا" في بيان إن الكبسولة تحلق حول الجانب الخلفي للقمر، عند مسافة نحو 80 ميلا (128 كيلومترًا) في طريقها إلى المدار القمري، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس".

ومن المقرر أن تقضي الكبسولة ما يقرب من أسبوع في مدار حول القمر، قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

("أ ب")

وتهدف هذه الرحلة التجريبية إلى التأكد من أن الكبسولة "آمنة" لنقل طواقم مستقبلية من رواد الفضاء إلى القمر في السنوات المقبلة.

والأربعاء الماضي، أطلقت "ناسا" صاروخها العملاق الجديد نحو القمر، في إطار مهمة "أرتيميس 1" من ولاية فلوريدا.

ويحمل الصاروخ الكبسولة غير المأهولة إلى القمر، من دون أن تحط على سطحه في أول تجربة من نوعها منذ 50 عاما، حين تم إطلاق برنامج "أبولو".

وجاء الإطلاق بعد محاولتين فاشلتين خلال الصيف الماضي، حين أدى تسرب للهيدروجين إلى إلغاء محاولة إقلاع ثانية في اللحظات الأخيرة، بينما ألغت ظروف جوية المحاولة الأولى.

("أ ب")

وأكد المسؤولون في "ناسا"، حينئذ، أن هذه المشكلات اعتيادية "كون المركبة جديدة كليا".

ويتوقع أن تنقل مهمة "أرتيميس 2" رواد فضاء إلى القمر من دون الهبوط عليه في 2024، أما أول هبوط لمهمة مأهولة فسيحصل لطاقم "أرتيميس 3" عام 2025 على أقرب تقدير.

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#ناسا
#كبسولة أوريون
#أرتيميس 1

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