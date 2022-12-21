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اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 15:39

اكتشاف جديد للغاز قبالة سواحل قبرص
قبالة سواحل قبرص (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتشفت المجموعتان الفرنسية "توتال إنرجي" والإيطالية "إيني"، حقلا جديدا للغاز البحري قبالة سواحل جزيرة قبرص ما اعتبرتاه تعزيزا "للطبيعة الواعدة لهذه المنطقة وتطورها"، وفق ما جاء في بيان مشترك للمجموعتين، اليوم الأربعاء.

وتقع البئر على بعد 162 كيلومترا جنوب غرب الساحل القبرصي في "بلوك 6" حيث جرت اكتشافات سابقة في 2018 وآب/أغسطس الماضي.

وقالت "توتال إنرجي" إن "البئر زوس-1 تقاطعت مع عمود غازي بطول 105 أمتار صافية في خزانات كربونية، مما يعزز الطابع الواعد لهذه المنطقة وتنميتها".

وتملك "توتال إنرجي" 50% من "بلوك 6" الذي تشغله "إيني".

وقال كيفن ماكلاكلان مدير الاستكشاف في "توتال إنرجي" في بيان إن "البيانات الجديدة التي تم جمعها من هذه البئر ستسمح لنا بتقييم خيارات التطور السريع للموارد المكتشفة".

وتأمل قبرص في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة بعد اكتشاف هذه الآبار في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط، الذي يشكل مصدر توتر إضافيا مع تركيا.

وتملك الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة مقسمة إلى 12 بلوكا يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وتعمل "توتال إنرجي" في سبعة من هذه البلوكات.

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#اكتشاف حقول غاز
#قبرص
#توتال إنرجي

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