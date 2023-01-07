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"ناسا": قمر اصطناعي يوشك على السقوط من السماء

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 16:26

"ناسا": قمر اصطناعي يوشك على السقوط من السماء
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

يوشك قمر اصطناعي متقاعد تابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، ويبلغ من العمر 38 عاما على السقوط من السماء خلال الساعات القادمة.

وذكرت "ناسا"، أن "فرصة سقوط الحطام على أي شخص منخفضة للغاية"، مضيفة أن "معظم القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 5400 رطل (2450 كيلوغراما) سيحترق عند إعادة الدخول. لكن من المتوقع أن تبقى بعض القطع متماسكة".

وقدرت وكالة الفضاء احتمالات الإصابة من الحطام المتساقط بنحو 1 في 9400.

ومن المتوقع أن يسقط القمر الاصطناعي العلمي مساء الأحد، في غضون 17 ساعة أو يستغرقها، وفقًا لوزارة الدفاع.

مع ذلك، فإن شركة "إيروسبيس كورب" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تستهدف صباح يوم الإثنين، أو تزيد أو تستغرق 13 ساعة، على طول مسار يمر فوق إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومناطق أقصى غرب أميركا الشمالية والجنوبية.

وأطلق "قمر ميزانية إشعاع الأرض" في عام 1984 على متن مكوك الفضاء تشالنجر. على الرغم من أن العمر المتوقع لعمله كان عامين، إلا أن القمر الاصطناعي استمر في إجراء قياسات الأوزون وغيرها من قياسات الغلاف الجوي حتى تقاعده في عام 2005.

ودرس القمر الاصطناعي كيفية امتصاص الأرض وتوليدها للطاقة من الشمس.

وحصل القمر الاصطناعي على وداع خاص من تشالنجر. أطلقت أول امرأة أميركية في الفضاء، سالي رايد، القمر الاصطناعي في المدار باستخدام ذراع الروبوت للمكوك.

وشهدت نفس المهمة أيضًا أول مهمة سير في الفضاء قامت بها امرأة أميركية: كاثرين سوليفان. كانت هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها رائدتان في الفضاء معًا.

وكانت هذه هي الرحلة الفضائية الثانية والأخيرة لرايد، التي توفيت في عام 2012.

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#ناسا
#قمر اصطناعي

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