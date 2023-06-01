دليلك الشامل عن الخرافات الصحية التي أثبت العلم خطأها

قد لا تكون طقطقة الأصابع مفيدة إلا أنه ليس هناك أي دليل علمي أنها تؤدي إلى التهاب المفاصل. قد تسبب طقطقة الأصابع الدائمة تورم المفصل واحمراره في بعض الحالات أو قد يعتاد المفصل على هذه الحركة

إن تناول الطعام الصحي والمحافظة على الوزن وتوفير الطاقة والعناصر التي يحتاجها الجسم تحديات ضخمة يواجهها الجميع خصوصا عندما تترافق مع التحديات العملية والمادية وغير ذلك. ثم تصادف على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقالة تتحدث عن خطر صحي جرى اكتشافه مؤخرا أو حتى عادة صحية مضرة كما هو متعارف عليه منذ أزمان، وكأنك بحاجة إلى تحديات جديدة وأمور تقلق بشأنها!

لحسن الحظ يقف العلم في المرصاد أمام المعتقدات الخاطئة حول الممارسات الصحية ويعمل خبراء الصحة والتغذية على نشر المفاهيم الصحيحة ونقض الخاطئة منها المنتشرة بين الناس.

مفاهيم صحية خاطئة

طقطقة الأصابع تسبب التهاب المفاصل

قد تكون عادة طقطقة أو فرقعة الأصابع مزعجة للمحيطين، ولكنها لا تسبب لك التهاب المفاصل وفق دراسات علمية وطبية أجريت بهذا الخصوص بدءا من عام 1990 وحتى اليوم.

يحصل التهاب المفاصل عندما ينثقب قرص المفصل أو يتهالك ويسمح للعظام أن تحتك ببعضها البعض أثناء الحركة. يحيط بالمفاصل غشاء يحتوي على سوائل ملينة تمنع العظام من الاحتكاك ببعضها البعض، عندما تقوم بطقطقة الأصابع تجعل المفصل يمتد مما يسبب تشكل فقاعة من الهواء ضمن السائل تنفجر مع حركة الطقطقة وهذا هو الصوت الذي نسمعه.

قد لا تكون طقطقة الأصابع مفيدة إلا أنه ليس هناك أي دليل علمي أنها تؤدي إلى التهاب المفاصل. قد تسبب طقطقة الأصابع الدائمة تورم المفصل واحمراره في بعض الحالات أو قد يعتاد المفصل على هذه الحركة وتصبح طقطقته سهلة، إلا أنها لا تسبب التهاب المفاصل.

الخروج من المنزل وشعرك مبلل يسبب المرض

مع أن هذه الخرافة الصحية قد تبدو منطقية إلا أنها غير صحيحة، إن مغادرة المنزل بعد الاستحمام لن يسبب لك المرض إلا إذا كنت مريضا بالفعل مسبقا.

في العام 2005 أجرت مجموعة من الأطباء والعلماء دراسة حول إمكانية وزيادة احتمال الإصابة بدور برد بعد أن يتم تبريد الجسم، وقد توصل هؤلاء العلماء إلى نتيجة قاطعة بأن المحيط البارد لا يسبب الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، ولكن يمكن أن يساعد الفيروس الموجود مسبقا في جسمك على التغلب على مناعتك وهكذا تظهر أعراضه وأعراض المرض واضحة.

تتوافق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى تشير إلى أن الحرارة المنخفضة تقلل من الدفاعات المناعية للجسم، لهذا السبب لا بأس بأن تجفف شعرك بالمجفف الكهربائي إذا كنت مضطرا للخروج من المنزل خصوصا إذا كانت الحرارة في الخارج منخفضة.

الأمراض المنقولة جنسيا قد تنتشر جراء استخدام مرحاض ملوث

قد تكون حمامات الاستراحات ومحطات الوقود على الطرقات السريعة كابوس العديد من المسافرين بسبب العدد الهائل من الناس الذين يستخدمونها وقلة العناية بها وتنظيفها، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي قد تنتشر جراء عدم غسل اليدين بعد لمس سطح ملوث، يخاف الكثيرون من أن يصابوا بالعدوى ببعض الأمراض التي تنتقل جنسيا بعد استخدام حمام ملوث.

تعتمد الأمراض التي تنتقل عبر الجنس على البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات في انتشارها، هناك فرصة فقط للنوع الطفيلي من أساليب العدوى هذه بالانتقال من شخص لآخر بعد استخدام نفس الحمام مع أن هذه الفرصة ضئيلة جدا.

لكي تتمكن الطفيليات من الانتقال إلى شخص جديد وتسبب عدوى جنسية يجب أن تلامس الأعضاء الخاصة بالشخص سطح المرحاض في المكان الذي يوجد عليه الطفيلي الحي، علما أن مقاعد الحمامات لا تعتبر بيئة مناسبة لعيش ونمو الطفيليات هذه. لتفادي حدوث هذا الاحتمال الضئيل يمكن أن تستخدم غطاءً ورقيا قبل استخدام الحمام وأن تسرع في إنهاء أعمالك على مقعد الحمام.

عليك أن تشرب 8 أكواب من الماء في اليوم على الأقل

إن هذه النصيحة المبالغ بها لطالما جعلت بطون العديد من الأشخاص الذين لا يعانون من أي نقص في السوائل تمتلئ بالماء. إن جسم الإنسان أشبه بآلة متطورة وعملية جدا لأنه يخبر الدماغ بحاجته إلى أي شيء ينقصه، كأن تشتهي الحلويات عندما ينقص معدل السكر في دمك وأن تعطش عندما ينخفض مستوى السوائل في جسمك.

وفق الدراسات التي أجريت في مركز الوقاية والحد من الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الشخص العادي يحصل على كفايته من الماء عبر اتباع نصيحتين أساسيتين هما الشرب عند العطش وتناول الأطعمة التي تحتوي على السوائل.

مانعات ومزيلات العرق قد تسبب السرطانات

لطالما جرى تداول معلومة أن مزيلات ومانعات التعرق مضرة وتحتوي على مواد مسرطنة مثل البارابين والألمنيوم التي يمكن امتصاصها عبر البشرة، إلا أن الأبحاث العلمية لا تدعم هذه المقولة أو تثبتها أبدا.

إن معهد السرطان الوطني يفيد بأن هذه المواد الكيميائية لا تسبب السرطان أبدا، وإدارة الغذاء والدواء الأميركية تدعم هذه النتائج وتفيد بأن البارابين لا يؤثر بمستويات الاستروجين في الجسم ولهذا فهو لا يسبب السرطان.

كل الدهون سيئة بالمطلق

توجّه إلى السوبر ماركت وحاول إحصاء المنتجات التي تبرز عليها علامة "دهون منخفضة" أو "بدون دهون"، لا بد أنك ستطيل المكوث في المتجر وأنت تعد فقد يتجاوز العدد توقعاتك. ومع أننا نعيش في عالم يزدري الدهون ووجودها في المأكولات فإن أجسامننا تحتاج إلى هذه المواد.

يستخدم جسم الإنسان الدهون ويخزنها للحصول على الطاقة والدفء وغير ذلك من وظائف، كما أن له فوائد ضخمة تتعلق بامتصاص بعض أنواع الفيتامين التي لا تذوب إلا بالدهون مثل فيتامين D.

إن الدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن إيجادها في المكسرات والزيوت النباتية يمكن أن تحسن من مستوى الكولسترول وتقلص احتمال الإصابة بالأمراض القلبية. أما الدهون المتعددة غير المشبعة مثل أوميغا 3 فهي أحماض دهنية تعمل على دعم صحة القلب ويمكن إيجادها في العديد من أنواع الأسماك مثل السلمون والتونة والتراوت.

وأثبتت الدراسات الحديثة أن اتباع حمية غذائية تعتمد على مستوى منخفض من الدهون لا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب أو سرطان الثدي أو المستقيم، بل على العكس هناك دلائل علمية تؤكد أن النساء اللواتي يمتنعن عن تناول الدهون لديهن فرصة أكبر بالتعرض لمشاكل الخصوبة والإنجاب.