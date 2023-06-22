أجنّة المختبرات: اعتبارات أخلاقيّة وعلميّة

شهد تطور تقنية أطفال الأنابيب تطورات ملحوظة منذ بدايتها في أواخر القرن العشرين، حيث قام الباحثون باستمرار بتحسين التقنيات المتضمنة في العملية، مما أدى إلى تحسين معدلات النجاح وتقليل المخاطر لكل من الأم والنسل الناتج

أحدثت تقنية تطوير الأجنة في المختبر، والتي يشار إليها عادةً باسم IVF (الإخصاب خارج الجسم)، ثورة في الطب الإنجابي ووفرت الأمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأزواج الذين يعانون من العقم، وتتضمن هذه التقنية دمج البويضة والحيوانات المنوية خارج جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تكوين جنين يمكن نقله إلى الرحم لاحتمال حدوث حمل، وبينما طور التلقيح الاصطناعي فهمنا للتكاثر البشري بشكل كبير، فإنه يثير أيضًا مخاوف أخلاقية واجتماعية وطبية مهمة.

وشهد تطور تقنية أطفال الأنابيب تطورات ملحوظة منذ بدايتها في أواخر القرن العشرين، حيث قام الباحثون باستمرار بتحسين التقنيات المتضمنة في العملية، مما أدى إلى تحسين معدلات النجاح وتقليل المخاطر لكل من الأم والنسل الناتج.

ويتمثل أحد الجوانب الحاسمة في عملية التلقيح الصناعي في تحفيز المبيض الخاضع للرقابة، والذي يتضمن إعطاء أدوية الخصوبة لتحفيز إنتاج بويضات متعددة في مبيض المرأة، ويعزز هذا النهج فرص نجاح الإخصاب وتكوين الأجنة.

كما تطورت تقنيات الإخصاب في المختبر لتشمل حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولى (ICSI)، وهو إجراء يتم فيه حقن حيوان منوي واحد مباشرة في البويضة، للتغلب على أنواع معينة من مشاكل العقم عند الذكور، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الاختبارات الجينية السابقة للانغراس (PGT) قد سمح بفحص الأجنة بحثًا عن التشوهات الجينية، مما يقلل من مخاطر نقل الأمراض الوراثية، وساهمت هذه التطورات التكنولوجية بشكل كبير في نجاح وتبني التلقيح الاصطناعي كخيار إنجابي.

وتكمن الفائدة الأساسية للتلقيح الاصطناعي في قدرته على مساعدة الأفراد والأزواج على تحقيق الحمل عندما تفشل الطرق التقليدية، ويوفر الأمل لأولئك الذين يعانون من العقم بسبب حالات طبية مختلفة مثل انسداد قناة فالوب أو بطانة الرحم أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

بالإضافة إلى دوره في علاج العقم، فقد سهّل التلقيح الاصطناعي أيضًا تطورات علمية وطبية كبيرة، حيث أصبحت الأجنة غير المستخدمة من دورات التلقيح الاصطناعي مصدرًا مهمًا لأبحاث الخلايا الجذعية الجنينية، والتي لديها القدرة على إحداث ثورة في الطب التجديدي والمساعدة في علاج الأمراض التنكسية المختلفة.

ويثير التلقيح الاصطناعي مخاوف أخلاقية، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من الأجنة الفائضة، ووفقًا لدراسة أجريت حديثًا، غالبًا ما يواجه الأفراد والأزواج قرارات صعبة بشأن مصير أجنتهم غير المستخدمة، مثل التبرع للأزواج الآخرين أو الحفظ بالتبريد، وتتضمن هذه القرارات اعتبارات أخلاقية معقدة، مما يبرز الحاجة إلى إرشادات أخلاقية واضحة ودعم استشاري.

ويزيد التلقيح الاصطناعي من احتمالية الحمل المتعدد بسبب الممارسة الشائعة لنقل أجنة متعددة لتحسين معدلات النجاح، حيث تحمل حالات الحمل المتعدد مخاطر أعلى من حدوث مضاعفات، بما في ذلك الولادة المبكرة والمشاكل الصحية المرتبطة بها لكل من الأم والرضع. بحث بواسطة كاماث وآخرون. (2019) يشير إلى أن تحسين استراتيجيات نقل الأجنة، مثل نقل الأجنة الفردية (SET)، يمكن أن يقلل من حدوث حالات الحمل المتعددة ويحسن نتائج الفترة المحيطة بالولادة.

ويمكن أن يؤدي تحفيز المبيض المتحكم فيه، وهو جزء لا يتجزأ من التلقيح الاصطناعي، إلى متلازمة فرط تحفيز المبيض لدى بعض النساء، ومتلازمة فرط تحفيز المبيض هي حالة قد تهدد الحياة وتتميز بتضخم المبيض وتراكم السوائل في البطن والصدر.

ويمكن أن تكون علاجات التلقيح الاصطناعي متطلبة عاطفيًا ونفسيًا للأفراد والأزواج، وقد تؤدي الرحلة، التي غالبًا ما تكون مليئة بالأمل وخيبة الأمل، إلى زيادة التوتر والقلق والاكتئاب، وبحسب باحثين، فإنّه من المهمّ تسليط الضوء على الدعم النفسي طوال عملية التلقيح الاصطناعي، مما يضمن رعاية شاملة لصحة المريض العقلية.