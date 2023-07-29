ظهور "القمر الأزرق" في آب

كانت آخر مرة ظهر فيها قمران مكتملان في السماء خلال شهر واحد في 2018. ولن يحدث ذلك مجددا إلا في 2037، وفقا لعالم الفضاء الإيطالي جيان لوكا ماسي.

(أ ب)

يتسبب ظهور قمرين عملاقين في آب/ أغسطس الوشيك بظاهرة القمر الأزرق النادرة.

الظاهرة الأولى ستكون مساء الثلاثاء بينما يرتفع القمر المكتمل في جنوب شرق الولايات المتحدة وسيبدو أكبر وأكثر لمعانا وبريقا من المعتاد. هذا لأنه أقرب من المعتاد على بعد 357530 كيلومترا فقط من الكرة الأرضية.

وسيكون القمر قريبا حتى ليلة 30 آب/ أغسطس لتبلغ المسافة 357344 كيلومترا. ولأنه ثاني قمر عملاق في شهر واحد، سيطلق على الظاهرة "القمر الأزرق".

وقال عالم فيزياء الفضاء المتقاعد في "ناسا"، فريد إسبيناك "ليالي الصيف الدافئة فرصة مثالية لمشاهدة ارتفاع القمر المكتمل في السماء الشرقية خلال دقائق من الغروب. وهذا سيحدث مرتين في آب/ أغسطس".

كانت آخر مرة ظهر فيها قمران مكتملان في السماء خلال شهر واحد في 2018. ولن يحدث ذلك مجددا إلا في 2037، وفقا لعالم الفضاء الإيطالي جيان لوكا ماسي.

وأضاف في رسالة إلكترونية "خططي هي التقاط هذا الجمال.. على أمل نقل مشاعر المشاهدة لمتفرجيننا".

وكان أول قمر عملاق هذا العام في تموز/ يوليو. وسيكون الرابع والأخير في أيلول/ سبتمبر.