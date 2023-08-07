روسيا تتجهّز لإطلاق مهمّة إلى القمر

من المتوقّع أن تستغرق الرحلة ما بين "أربعة أيام ونصف وخمسة أيّام ونصف" وفقًا لبيانات نشرتها روسكوزموس وأوردتها وكالة أنباء تاس الرسميّة.

أعلنت وكالة الفضاء الروسيّة، اليوم الإثنين، عن اعتزامها إطلاق مهمّة إلى القمر، وذلك للمرّة الأوولى منذ نحو 50 عامًا. وجدير بالذكر، أنّ هذه الرحلة قد تأخّرت أكثر من مرّة.

ومن المتوقّع أن تستغرق الرحلة ما بين "أربعة أيام ونصف وخمسة أيّام ونصف" وفقًا لبيانات نشرتها روسكوزموس وأوردتها وكالة أنباء تاس الرسميّة.

وقالت وكالة الفضاء الروسيّة قبل الرحلة الروسيّة الأولى إلى القمر منذ 1976، "تمّ تجميع (صاروخ) من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)" مشيرة إلى أن "عمليّة الإطلاق ستتمّ في 11 آب/أغسطس عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس).

وقالت روسكوزموس إنّ صاروخ إطلاق سويوز تمّ "تجميعه" في منصّة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى لإطلاق لونا-25 الّتي ستهبط قرب القطب الجنوبيّ للقمر "في منطقة وعرة".

أعلنت وكالة الفضاء الروسيّة في بيانها الرسميّ أنه بمجرّد وصولها إلى القمر فإنّ مهمّة لونا-25 الّتي تزن 800 كيلوغرام، ستكون ولمدّة عام على الأقلّ "أخذ عيّنات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علميّة على المدى الطويل".

هذا الإطلاق هو أوّل مهمّة للبرنامج الروسيّ الجديد ويأتي في وقت ترغب فيه موسكو في تعزيز تعاونها الفضائيّ مع بكّين، وسط توتّر على مختلف الصعد مع قوى الفضاء الغربيّة بسبب ملفّ أوكرانيا.

بعد شنّ فلاديمير بوتين هجومه العسكريّ على أوكرانيا، أكدت وكالة الفضاء الأوروبّيّة (ESA)انها لن تتعاون بعد الآن مع روسيا في إطلاق Luna-25 ولا في المهمّتين المستقبليّتين 26 و27.

على الرغم من هذا الانسحاب أعلنت موسكو أنّها ستواصل مشاريعها الفضائيّة وتستبدل معدّات وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى علميّة روسيّة الصنع.

كانت آخر مهمّة فضائيّة للاتّحاد السوفياتيّ تلك الّتي قام بها المسبار الفضائيّ Luna-24 في 1976.

منذ انهيار الاتّحاد السوفياتيّ تسعى موسكو للابتكار في مجال استكشاف الفضاء وتواجه برامجها الآن منافسة ليس فقط من الجهات الحكوميّة ولكن أيضًا من المبادرات الخاصّة، مثل سبايس إكس للملياردير إلون ماسك.