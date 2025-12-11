اكتشاف أثري يرجّح أن الإنسان أشعل النار قبل 400 ألف عام

يستند الاكتشاف إلى آثار أرض محروقة وفؤوس حجرية متشققة بالحرارة عُثر عليها في قرية بارنهام بمقاطعة سوفولك، إضافة إلى شظايا من البايرايت (الكبريت الحديدي) التي استُخدمت لإشعال الشرر مع الصوان...

كشف علماء آثار في بريطانيا عن أدلة قوية تشير إلى أن البشر نجحوا في إشعال النار قبل نحو 400 ألف عام، أي قبل التقديرات السابقة بحوالي 350 ألف سنة، ما يشكّل نقلة نوعية في فهم تطور الإنسان.

ويستند الاكتشاف إلى آثار أرض محروقة وفؤوس حجرية متشققة بالحرارة عُثر عليها في قرية بارنهام بمقاطعة سوفولك، إضافة إلى شظايا من البايرايت (الكبريت الحديدي) التي استُخدمت لإشعال الشرر مع الصوان.

وبيّنت التحاليل الجيوكيميائية أن الموقع تعرّض مرارًا لحرارة تفوق 700 درجة مئوية، ما يرجح وجود موقد أو نار مخيم استخدمها البشر في تلك الحقبة.

ويعتقد الباحثون أن من أشعل النار كانوا من أوائل إنسان النياندرتال في أوروبا، استنادًا إلى حفريات تعود للعصر نفسه عُثر عليها في بريطانيا وإسبانيا.

واعتبر الدكتور روب ديفيس من المتحف البريطاني أن هذا الإنجاز غيّر مسار تطور الإنسان، إذ أتاح الدفء، والحماية، وتطوير الطبخ، وحتى تعزيز التفاعل الاجتماعي وبدايات اللغة.

وأشار العلماء إلى أن العثور على البايرايت النادر في المنطقة يدل على أن السكان جلبوه من مناطق بعيدة خصيصًا لصناعة النار، ما يبرز مستوى معرفتهم المبكر بخواص الأدوات والمواد.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تدفع إلى إعادة البحث عن آثار النار في مواقع أقدم، خاصةً أن إتقان إشعال النار ربما سبق حتى هذا التاريخ بكثير.

