دراسة: تغيّر المناخ يفاقم الفيضانات المدمّرة في آسيا ويضاعف غزارة الأمطار

أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع حرارة البحار وتزايد غزارة الأمطار المرتبطين بتغير المناخ لعبا دورًا حاسمًا في تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية القاتلة في آسيا. وأكد الباحثون أن الظواهر المناخية الموسمية وتدهور البيئة الطبيعية عززت التأثير المدمر للعواصف.

ساهم ارتفاع حرارة البحار وتزايد غزارة الأمطار المرتبطان بالتغير المناخي في التسبب بالفيضانات التي أوقعت مئات القتلى مؤخرا في إندونيسيا وسريلانكا، ولا سيما مع اقترانها بالخصائص الجغرافية في البلدين، على ما أوضح علماء، الخميس.

وترافقت عاصفتان استوائيتان مع انهمار كميات هائلة من الأمطار على المنطقة الشهر الماضي، ما أثار انهيارات أرضية وفيضانات أودت بأكثر من 600 شخص في سريلانكا وحوالى ألف في إندونيسيا، كما أصيب الآلاف بجروح وما زال المئات في عداد المفقودين.

وعددت دراسة سريعة للعاصفتين أجرتها مجموعة دولية من العلماء العوامل المختلفة التي تسبب تضافرها بالكارثة.

ومن بين هذه العوامل هطول أمطار أكثر غزارة وارتفاع حرارة البحار على ارتباط بالتغير المناخي، بالإضافة إلى ظواهر جوية مثل "إل نينيو" و"ثنائية القطب" في المحيط الهندي.

وقالت الباحثة في كلية "إمبيريال كولدج" في لندن، مريم زكريا، وهي من واضعي الدراسة، إن "التغير المناخي هو عامل على الأقل من العوامل التي تساهم في تزايد المتساقطات القصوى التي نشهدها".

ولم تنجح الأبحاث في تحديد مدى تأثير التغير المناخي بصورة دقيقة، لأن النماذج لا تعكس بصورة كاملة بعض الظواهر المناخية الموسمية والمحلية، على ما أوضح الباحثون.

غير أنهم لاحظوا أن التغير المناخي زاد من حدّة الأمطار الغزيرة في البلدين خلال العقود الأخيرة، وساهم في ارتفاع حرارة سطح البحر، ما يمكن أن يزيد من شدة العواصف.

وأوضحت زكريا للصحافيين أن معدلات الأمطار القصوى في مضيق ملقة بين ماليزيا وإندونيسيا "ازدادت بحوالى 9 إلى 50% بسبب ارتفاع الحرارة في العالم". وتابعت: "في سريلانكا، فإن التوجهات أكثر حدة، إذ باتت الأمطار الغزيرة أكثر كثافة بـ28 إلى 160% بسبب الاحترار الذي لاحظناه".

كما أن عوامل أخرى تساهم أيضا في هذا التوجه، مثل إزالة الغابات والتضاريس الجغرافية التي توجه الأمطار الغزيرة إلى السهول المكتظة بالسكان.

وما زاد من حدة الأمطار والفيضانات تزامنها مع موسم الرياح في المنطقة، ولو أن حجم الكارثة يكاد يكون غير مسبوق.

ويحذر العلماء من أن تغيّر المناخ الناتج من النشاط البشري يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدة وتدميرا.