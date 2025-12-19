ترامب يعطي القمر الأولوية في مشاريع الفضاء

أُرجئت مهمة أرتميس 3 المقرر إطلاقها في منتصف عام 2027 والتي تهدف إلى إعادة رواد فضاء أميركيين إلى سطح القمر، مرات عدة، ومن المرجح أن تتأجل مجددا نظرا إلى عدم جاهزية مركبة الهبوط القمرية التي ابتكرتها شركة سبايس إكس التابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عزمه على إعادة الأميركيين إلى القمر في أقرب وقت ممكن، معطيا استكشاف المريخ أولوية أقل، وذلك في مرسوم رئاسي يسلّط الضوء على السياسة الفضائية للولايات المتحدة.

ويضع هذا المرسوم عودة البشر إلى القمر كأولوية مُطلقة "بحلول عام 2028 ضمن برنامج أرتيميس التابع لوكالة ناسا"، والذي أُعلن عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وينص المرسوم على أن هذه العودة "ستُعزز دور الولايات المتحدة الريادي في الفضاء، وتُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية على القمر، وتُهيئ للرحلة إلى المريخ، وتُلهم الجيل المقبل من المستكشفين الأميركيين".

وأشار أيضا إلى ضرورة إنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2030، مؤكدا خطط الولايات المتحدة لتركيب مفاعل نووي على سطح القمر.

