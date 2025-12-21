بالانوفورا: نبتة غريبة تشبه الفطر وتكسر قواعد النبات التقليدية

بالانوفورا نبتة غريبة تشبه الفطر، تعيش متطفلة وتتكاثر دون تلقيح أحيانًا، وتواجه خطر الانقراض بسبب تخصصها البيئي وقطع الأشجار.

في ظلال الغابات الرطبة في جبال تايوان واليابان وأعماق غابات أوكيناوا، تنمو نبتة فريدة تدعى بالانوفورا، تبدو للوهلة الأولى كأنها فطر، لكنها في الحقيقة نبات يمتلك أصغر الأزهار والبذور في عالم النبات.

تفتقر بالانوفورا للكلوروفيل ولا تقوم بعملية البناء الضوئي، كما أنها لا تملك جذورًا تقليدية، بل تعيش متطفلة على جذور أشجار محددة، مستمدة منها الغذاء. بعض أنواعها تنتج بذورًا دون تلقيح، وهي ظاهرة نادرة جدًا بين النباتات.

فريق بحثي من معهد أوكيناوا للعلوم والتقنية وجامعتي كوبي وتايبيه أجرى دراسة موسعة على هذا النبات، كاشفًا عن تاريخه التطوري وتكيفاته الداخلية مع نمط الحياة الطفيلي.

وأظهرت النتائج أن بالانوفورا احتفظت ببعض مكونات البلاستيدات رغم فقدانها القدرة على البناء الضوئي، إذ تقلص عدد الجينات المسؤولة عن البلاستيدات من نحو 200 إلى 20 فقط، لكنها ما زالت تؤدي وظائف أساسية.

ينتمي هذا النبات إلى عائلة بالانوفوراسيا، إحدى أقدم مجموعات النباتات الطفيلية، والتي تفرعت قبل نحو 100 مليون سنة. وتتميز بعض أنواع بالانوفورا بقدرتها على التكاثر دون تلقيح (الأجاموسبرمية)، خاصة في الجزر، ما يسمح لنبتة واحدة بتأسيس تجمع جديد في بيئة معزولة.

رغم قدرتها على الاستنساخ، إلا أن بالانوفورا شديدة التخصص في اختيار مضيفيها، ما يجعلها عرضة للانقراض بسبب التغيرات البيئية وقطع الأشجار. ويؤكد الباحثون أهمية حماية هذه النبتة النادرة ودراسة أسرارها قبل فوات الأوان، إذ تمثل مثالًا حيًا على غرابة وتنوع التطور في عالم النبات.