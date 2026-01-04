دراسة جديدة تعزز فرضية أقدم أسلاف البشر... وخلاف علمي مستمر

وتعيد هذه النتائج الجدل الذي بدأ منذ اكتشاف حفريات ساهلانثروبس عام 2001 في صحراء تشاد، حول ما إذا كان ينتمي فعلًا إلى السلسلة البشرية أم إلى القردة العليا المنقرضة...

دعم تحليل حديث لعظام كائن "ساهلانثروبس تشادينسيس" الافتراضية التي عاشت في إفريقيا قبل 7 ملايين عام فرضية كونه أقدم سلف مباشر للبشر، إذ كشفت النتائج أن هذه الكائنات الشبيهة بالقرود امتلكت عظامًا تشير إلى قدرتها على المشي منتصبة، لا على أربع.

وبحسب دراسة بقيادة الدكتور سكوت ويليامز من جامعة نيويورك، أظهر الفحص الدقيق لعظم الفخذ وبقية الأطراف وجود سمات تشريحية تميز المشي الثنائي القائم، أهمها بروز عظمي يُعد نقطة ارتكاز لرباط قوي يساعد في تثبيت الجذع أثناء الحركة على قدمين.

ورغم ذلك، يؤكد الباحثون أن الكائن ظل يعتمد جزئيًا على الأشجار بحثًا عن الغذاء والأمان.

وتعيد هذه النتائج الجدل الذي بدأ منذ اكتشاف حفريات ساهلانثروبس عام 2001 في صحراء تشاد، حول ما إذا كان ينتمي فعلًا إلى السلسلة البشرية أم إلى القردة العليا المنقرضة.

ويؤكد معارضون أن التشابه مع قرود إفريقيا لا يزال قويًا، وأن الأدلة على المشي المنتصب "ضعيفة" نظرًا لحالة العظام ونقص العينات.

واتفقت آراء عدة فرق بحثية على ضرورة اكتشاف المزيد من الحفريات من أجل حسم النقاش، في ظل انقسام العلماء حول طبيعة هذا الكائن وموقعه في شجرة تطور الإنسان.