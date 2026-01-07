تحذيرات من تراجع البحث العلمي في بريطانيا بسبب إعادة هيكلة "بورتون داون"

تأتي هذه الخطوة ضمن أوسع عملية إصلاح في قطاع الدفاع البريطاني منذ نصف قرن، وتهدف لتحسين معايير السلامة، إلا أن أصواتًا داخلية تحذر من أن تداعياتها قد تحتاج سنوات لمعالجتها في ظل مغادرة بعض الخبراء وتراجع الحافز لدى الباقين...

كشف مصدر رفيع في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع البريطاني (DSTL) عن تدهور الروح المعنوية بين الموظفين وتضرر مشاريع أبحاث حساسة تدعم الأمن الوطني، نتيجة إعادة الهيكلة الجذرية الجارية في مركز "بورتون داون".

وأكد المصدر أن البرنامج القائم لحذف مئات الوظائف وإجبار الموظفين على إعادة التقديم لمناصبهم، أدى إلى حالة "جمود" وشعور بعدم الاستقرار داخل المختبر، وأثر سلبًا على إنتاجية العلماء وقدرتهم على أداء مهامهم الحيوية.

وتدير DSTL أبحاثًا حيوية لصالح وزارة الدفاع البريطانية تشمل التعامل مع حوادث كيميائية مثل واقعة "سالزبري" ومواجهة جائحة كورونا، ويضم المركز نحو 4800 موظف.

وأظهرت بيانات مسربة من استطلاعات داخلية أن مؤشر الارتباط الوظيفي بلغ أدنى مستوياته التاريخية عند 43% فقط، بينما تراجعت ثقة العاملين بقدرتهم على العمل بأمان لتصبح في أدنى 1% مقارنة بمؤسسات أخرى.

وبينما لم تسجل الوزارة أي حالات فصل إجباري، أشار متحدث باسم الدفاع إلى استمرار تحقيق المختبر لمتطلباته الأمنية الرئيسية لهذا العام، في حين يرى الموظفون أن التركيز على الهيكلة وإجراءات السلامة أضعف الأولوية الممنوحة للبحث العلمي والتطوير التقني.

