32 شركة فقط مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا

اتهمت منظمات بيئية كبرى شركات الوقود الأحفوري بعرقلة جهود العمل المناخي وتقويض الطموح الحكومي، فيما دعا نشطاء إلى تعاون دولي عاجل لإنهاء التوسع في إنتاج النفط والفحم والغاز والانتقال العادل للطاقة النظيفة...

كشف تقرير جديد أن 32 شركة فقط من شركات الوقود الأحفوري كانت مسؤولة عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا عام 2024، مقارنة بـ36 شركة في العام السابق. وتصدرت "أرامكو" السعودية قائمة أكبر الملوّثين من الشركات الحكومية، فيما كانت "إكسون موبيل" على رأس الشركات الاستثمارية الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن 17 من بين أكبر 20 شركة ملوثة تعود ملكيتها لدول تعارض التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مثل السعودية وروسيا والصين والإمارات والهند. وبلغت انبعاثات "أرامكو" وحدها 1.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما ساهمت "إكسون موبيل" بـ610 ملايين طن.

ورغم تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة، إلا أن الاستمرار في إنتاج النفط والفحم والغاز يؤدي إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات لمستويات قياسية.

وحذّر الخبراء من أن تحقيق هدف اتفاق باريس المناخي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول 2030 بات شبه مستحيل، ما يفاقم آثار التغير المناخي على المجتمعات.

واتهمت منظمات بيئية كبرى شركات الوقود الأحفوري بعرقلة جهود العمل المناخي وتقويض الطموح الحكومي، فيما دعا نشطاء إلى تعاون دولي عاجل لإنهاء التوسع في إنتاج النفط والفحم والغاز والانتقال العادل للطاقة النظيفة.

وتُستخدم قاعدة بيانات "كاربون ميجرز" في ربط انبعاثات الشركات الكبرى بأحداث مناخية قاتلة وخسائر اقتصادية ضخمة، كما أصبحت هذه البيانات مرجعًا في قضايا التقاضي البيئي حول العالم، حيث تتزايد الدعوات لمحاسبة الشركات الكبرى وتحميلها كلفة الأضرار المناخية.