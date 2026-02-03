رصد تسرّبات خلال اختبار الصاروخ: "ناسا" تُرجئ إطلاق "أرتيميس 2" إلى مدار القمر

من المقرر أن تستمر مهمة "أرتيميس 2" نحو عشرة أيام، بمشاركة ثلاثة رواد فضاء أميركيين ورائد فضاء كندي واحد. وكانت "ناسا" قد طرحت سابقًا أربعة عشر موعدًا محتملاً للإطلاق، تراوحت بين 8 شباط/فبراير و30 نيسان/أبريل، قبل إجراء الاختبار الأخير...

أجرت وكالة الفضاء الأميركية، الثلاثاء، اختبارًا لصاروخها "إس إل إس" ضمن الاستعدادات لمهمة "أرتيميس 2"، التي تهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى مدار القمر للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عامًا، غير أن الإطلاق لن يتم قبل شهر آذار/مارس المقبل.

وأفادت "ناسا"، عبر حسابها على منصة «إكس»، بأنها نفذت "اختبارًا شاملًا لمهمة أرتيميس 2 في الساعات الأولى من صباح 3 شباط/فبراير"، موضحة أنها تسعى إلى منح الفرق الفنية وقتًا إضافيًا لتحليل البيانات وإجراء اختبار ثانٍ كامل، ما يجعل آذار/مارس أقرب موعد محتمل للإطلاق.

وقال مدير الوكالة، جاريد أيزكمان، إن موعد الإطلاق الذي كان محددًا في الثامن من شباط/فبراير جرى إلغاؤه، بعد رصد تسرب للهيدروجين السائل في الطبقة الأساسية للصاروخ أثناء عملية ملء الخزانات، ما استدعى تعليق العمليات مؤقتًا.

وأوضح أيزكمان أن جميع خزانات الطبقة الأساسية وطبقة الدفع المبردة الوسيطة جرى ملؤها بنجاح، وأن الفرق وصلت إلى العدّ التنازلي النهائي قبل نحو خمس دقائق من الإطلاق، إلا أن مركز التحكم الأرضي قرر إيقاف العملية بسبب ارتفاع معدل التسرب.

وشدد على أن السلامة تبقى أولوية قصوى، سواء لرواد الفضاء أو للعاملين والأنظمة المستخدمة والجمهور، مؤكدًا أن الوكالة لن تمضي قدمًا في تنفيذ المهمة إلا بعد التأكد الكامل من الجاهزية.

ومن المقرر أن تستمر مهمة "أرتيميس 2" نحو عشرة أيام، بمشاركة ثلاثة رواد فضاء أميركيين ورائد فضاء كندي واحد. وكانت "ناسا" قد طرحت سابقًا أربعة عشر موعدًا محتملاً للإطلاق، تراوحت بين 8 شباط/فبراير و30 نيسان/أبريل، قبل إجراء الاختبار الأخير.

