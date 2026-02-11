ستة كواكب تصطف في عرض فلكي نادر أواخر شباط

يمكن مشاهدة الاصطفاف في مختلف أنحاء العالم، مع اختلاف طفيف في أفضلية الرصد بحسب الموقع الجغرافي...

يستعد عشّاق الفلك لمتابعة مشهد سماوي نادر خلال شباط/فبراير، إذ ستظهر ستة كواكب متقاربة في السماء في ما يُعرف بـ"موكب الكواكب" أو الاصطفاف الكوكبي.

وسيبلغ الحدث ذروته في 28 شباط/فبراير، عندما تصطف كواكب عطارد والزهرة والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون على امتداد القبة السماوية، في عرض بصري لافت يمكن رصده من مناطق واسعة حول العالم.

ووفق وكالة "ناسا"، يحدث هذا النوع من الظواهر عندما تبدو أربعة كواكب أو أكثر مصطفة من منظور الأرض. ويعود ذلك إلى أن الكواكب تدور حول الشمس ضمن مستوى شبه مسطح يُعرف باسم "مستوى الكسوف"، ما يجعلها تظهر أحيانًا وكأنها على خط واحد، رغم أن المسافات الفعلية بينها تمتد إلى ملايين أو مليارات الكيلومترات.

وكان حدث مشابه قد سُجّل في 27 شباط/فبراير 2025، عندما اصطف سبعة كواكب في مشهد نادر لن يتكرر قبل عام 2040، بحسب علماء فلك.

وسيكون بالإمكان رؤية أربعة كواكب بالعين المجرّدة، هي عطارد والزهرة والمشتري وزحل، فيما يتطلب رصد أورانوس ونبتون استخدام منظار ثنائي أو تلسكوب نظرًا لبعدهما الكبير. وقد يصعب أحيانًا رصد عطارد بسبب موقعه المنخفض قرب الأفق.

ويُعد أفضل وقت لمتابعة الظاهرة بعد نحو 30 دقيقة من غروب الشمس المحلي، مع توجيه النظر نحو الأفق الغربي في سماء صافية ومن دون عوائق.

وتوضح "ناسا" أن ارتفاع الكوكب عدة درجات فوق الأفق ضروري لرؤيته بوضوح، إذ يؤدي الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض إلى خفوت الأجرام السماوية وتشتيت ضوئها عند الشروق أو الغروب.

ويمكن مشاهدة الاصطفاف في مختلف أنحاء العالم، مع اختلاف طفيف في أفضلية الرصد بحسب الموقع الجغرافي.

فبحسب تطبيق "ستار ووك"، يُتوقع أن تكون الرؤية مثالية في 25 شباط/فبراير في ساو باولو، وفي 28 شباط/فبراير في أثينا ونيويورك ومكسيكو سيتي وطوكيو، وفي 1 آذار/مارس في بكين وبرلين ولندن ومومباي، وفي 2 آذار/مارس في ريكيافيك.

