"ناسا" تستهدف تطلق مهمة "أرتميس 2" المأهولة إلى القمر في نيسان

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها تعمل على إطلاق مهمة "أرتميس 2" المأهولة للتحليق حول القمر في أقرب موعد ممكن اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل المقبل، بعد تأجيل الإطلاق الذي كان مخططًا له في شباط/فبراير بسبب مشكلات تقنية.

وقالت المسؤولة في "ناسا" لوري غليز خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن الوكالة "على المسار الصحيح" لتحقيق موعد الإطلاق الجديد، مؤكدة أن المهمة تمثل اختبارًا تقنيًا مهمًا رغم ما تنطوي عليه من مخاطر.

ومن المقرر أن تنطلق أول نافذة إطلاق محتملة في 1 نيسان/أبريل عند الساعة 22:24 بتوقيت غرينتش، مع عدة فرص إضافية خلال الأيام التالية.

وستكون "أرتميس 2" أول مهمة مأهولة تدور حول القمر منذ أكثر من 50 عامًا. ويضم طاقمها ثلاثة رواد فضاء أميركيين هم قائد المهمة ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوك، إضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن.

ووفق مخطط المهمة، ستدور المركبة أولًا حول الأرض قبل مغادرة مدارها باتجاه القمر، حيث ستحلّق من دون هبوط قبل العودة إلى الأرض والهبوط في المحيط.

وأوضحت "ناسا" أن المسافة التي سيقترب بها الطاقم من القمر ستعتمد على توقيت الإطلاق، إذ سيكون موقع القمر مختلفًا في كل نافذة إطلاق. ومن المتوقع أن تتراوح المسافة بين 6450 و9650 كيلومترًا فوق سطح القمر.

وتأتي المهمة ضمن برنامج "أرتميس" الأميركي الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر. ومن المقرر أن تتبعها مهمة "أرتميس 3" التي تستهدف التحضير لعملية هبوط مأهولة على سطح القمر في مرحلة لاحقة.

وتخطط الوكالة لتحقيق أول هبوط مأهول ضمن البرنامج في مطلع عام 2028، في إطار مساعي الولايات المتحدة لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر بعد عقود من برنامج "أبولو".