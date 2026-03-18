مصادم "سيرن": اكتشاف جسيم جديد أثقل من البروتون

أعلن علماء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" عن اكتشاف جسيم دون ذري جديد أثقل من البروتون، في خطوة من شأنها تعزيز فهم القوى الأساسية التي تربط مكونات الذرة.

وجرى رصد الجسيم، الذي يحمل اسم "Xi-cc-plus"، باستخدام كاشف مطوّر ضمن مصادم الهدرونات الكبير، حيث تُجرى تصادمات بين البروتونات بسرعات تقارب سرعة الضوء لإعادة تمثيل ظروف الكون في لحظاته الأولى.

ويبلغ وزن الجسيم المكتشف نحو أربعة أضعاف كتلة البروتون العادي، وقد جرى التعرف عليه من خلال نمط تفككه إلى جسيمات أخرى بعد ظهوره لفترة زمنية قصيرة للغاية.

ويعتمد تركيب هذا الجسيم على استبدال الكواركات الخفيفة في البروتون بكواركات أثقل تُعرف باسم "تشارم"، ما يجعله غير مستقر وسريع التحلل.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الاكتشاف في تحسين فهم "القوة النووية الشديدة"، وهي القوة المسؤولة عن تماسك مكونات نوى الذرات، والتي تتميز بسلوك يزداد قوة مع زيادة المسافة بين الجسيمات.

وأشار فريق تجربة "LHCb" إلى أن تطوير الكاشف كان عاملًا حاسمًا في رصد الجسيم، إذ أتاح قدرات أعلى مكّنت العلماء من اكتشافه خلال عام واحد فقط، بعد أن تعذر رصده عبر بيانات جُمعت على مدى عقد باستخدام النسخة السابقة.

ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من سلسلة متوقعة من الاكتشافات بفضل التحديثات التقنية للمصادم، التي تفتح آفاقًا أوسع لدراسة البنية الأساسية للمادة.

في المقابل، يواجه تمويل الأبحاث المرتبطة بهذه التجارب تحديات، بعد انتقادات لخطط خفض الدعم المالي لمشروعات تطوير الكواشف في المملكة المتحدة، ما قد يؤثر على مستقبل بعض البرامج العلمية المرتبطة بالمصادم.